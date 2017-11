Boca Juniors - Rottura del crociato per Dario Benedetto (Fonte foto: Sito ufficiale Boca)

Notte da incubo per il Boca Juniors che rimedia la prima sconfitta in campionato in casa contro il Racing Club, ma soprattutto perde Dario Benedetto. Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per l'attaccante argentino, infortunatosi nel finale di partita dopo aver appoggiato male il piede. Il calciatore, che è uscito dal rettangolo di gioco in barella e in lacrime, sarà costretto a restare fuori dai sei agli otto mesi e, con tutte probabilità, dovrà rinunciare anche al Mondiale in Russia in programma il prossimo giugno.

Un duro colpo, dunque, per il Boca che dovrà fare a meno della sua punta di diamante che, in questa stagione, aveva già messo a segno 11 reti in altrettante partite. Molto probabile che questo possa essere lo score definitivo per il classe 90' che nel mese di settembre aveva esordito con la maglia dell'Argentina entrando al posto di Dybala nel match pareggiato contro il Venezuela. L'infortunio di Benedetto cambia anche i piani di Jorge Sampaoli per quanto riguarda il reparto avanzato della sua Argentina visto che l'attaccante era entrato in pianta stabile nella lista dei convocati da qualche mese a questa parte. Torna a sperare Gonzalo Higuain che ieri ha messo a segno l'ottavo gol in questo campionato nella sfida persa con la Sampdoria.

Qualche settimana fa il CT argentino non aveva chiuso le porte all'ex attaccante del Napoli, mentre Benedetto, con tutta probabilità, sarà costretto a saltare il suo primo e forse unico Mondiale della carriera. 34 gol in 41 presenze con la maglia degli Xeneizes che lo aspettano a braccia aperte nonostante le sirene europee. Borussia Dortmund e Siviglia in pole, anche se questo infortunio complica non poco la situazione.