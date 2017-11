Barcellona - I convocati per la Juventus: out Mascherano (Fonte foto: Sito ufficiale Liga)

Domani il Barcellona partirà alla volta di Torino in vista del match di mercoledì contro la Juventus, sfida valida per la quinta giornata del Girone D di Champions League. Situazione apparentemente tranquilla per i catalani che sono in testa con 10 punti e hanno tre lunghezze di vantaggio sulla squadra di Allegri. Un inizio di stagione complessivamente importante per la formazione di Valverde che sabato ha vinto 3-0 in casa del Leganes conquistando l'undicesima vittoria in campionato su dodici partite.

Sono solo diciannove, invece, i convocati di Valverde per la sfida di mercoledì, vista l'indisponibilità dei vari Dembelè, Rafinha, Arda Turan, Sergi Roberto, Andrè Gomes e, in ultimo, Mascherano che si è infortunato con la nazionale Argentina. Tra i 19 convocati dovrebbe andare in tribuna il terzo e giovane portiere Ortolà mentre l'undici di partenza è quasi delineato con Ter Stegen tra i pali, in difesa Semedo e Jordi Alba sulle fasce mentre al centro spazio a Umtiti e uno tra Piquè e Vermaelen, con il primo favorito data la squalifica che lo costringerà a saltare il big match di Valencia (domenica ore 20.45). A centrocampo solito trio con Busquets in cabina di regia, Iniesta e Rakitic mezze ali mentre in attacco tridente formato da Messi, Suarez e uno tra Alcacer e Deulofeu. Di seguito la lista dei convocati:

Portieri: Ter Stegen, Cillessen, Ortolá

Difensori: Jordi Alba, Digne, Vidal, Umtiti, Vermaelen, Semedo, Piqué

Centrocampisti: Rakitic, Sergio Busquets, D. Suárez, Iniesta, Paulinho

Attaccanti: Suárez, Messi, Deulofeu, Alcácer