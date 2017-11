Mondiale per club, nel 2017 sarà in esclusiva su Fox Sports Italia

Google Plus

Fox Sports (Sky, 204) si aggiudica i diritti per la trasmissione del Mondiale per Club 2017 in Italia che assegnerà il titolo di squadra Campione del Mondo.

La quattordicesima edizione del torneo organizzato dalla FIFA ad Abu Dhabi con protagonista il Real Madrid e le squadre che detengono il titolo di campioni continentali, sarà così in esclusiva su Fox Sports che trasmetterà tutti e gli 8 match in HD a partire dal prossimo 6 dicembre e fino alla finale in programma sabato 16 dicembre alle 18.00.

Il Real Madrid, dopo aver vinto Liga, Champions League, Supercoppa Europea e Supercoppa spagnola andrà a caccia del quinto titolo del 2017, facendo il suo esordio il 13 dicembre nella semifinale che si giocherà allo stadio Sheikh Zayed di Abu Dhabi. Il trofeo sarà conteso tra il Real Madrid (vincitore della Uefa Champions League), la vincitrice della Copa Libertadores (finale di andata tra Gremio e Lanus in diretta su Fox Sports nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 novembre alle 00.45), il Pachuca (vincitrice della Champions League del Centro-Nord America), il Wyhad Casablanca (vincitore della Champions League Africana), la vincitrice della Champions League asiatica (si contendono il trofeo l’Al-Hilal e l’Urawa Red Diamonds), l’Auckland City (vincitrice della Champions League oceanica), più l’Al-Jazira la squadra vincitrice dell’ultimo campionato nazionale della nazione ospitante.

Con l’acquisizione dei diritti del FIFA Club World Cup UAE 2017 in esclusiva, Fox Sports - che già detiene i diritti di Liga Spagnola, Bundesliga, Eredivisie, Chinese Super League, delle coppe inglesi FA Cup e League Cup e della prossima Coppa d’Africa – si conferma la casa dei Top Player mondiali.

Marco Foroni, direttore di Fox Sports dichiara: “Sarà un dicembre spettacolare per gli appassionati di Fox Sports dove quest’anno il Natale arriverà in anticipo. Prima il Mondiale per Club e poi il ‘Clasico’ tra Real Madrid e Barcellona del 23 dicembre regaleranno agli abbonati di Fox Sports il meglio del calcio mondiale con un’offerta ancora più unica nel panorama calcistico internazionale”.

Si parte mercoledì 6 dicembre alle 18.00 su Fox Sports con il preliminare tra Al Jazira Club e Auckland City Football Club. La semifinale con il Real Madrid è in programma mercoledì 13 dicembre alle 18.00 mentre la finalissima sabato 16 dicembre sempre alle 18.00.