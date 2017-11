Coppa del Re - Passano Real Madrid e Celta Vigo, fuori il Malaga (Fonte foto: Sito ufficiale Liga)

E' andata in archivio la prima tranche delle sfide di ritorno del quarto turno di Coppa del Re. Qualche sorpresa a cominciare dal Real Madrid che, imbottito di seconde linee, non va oltre il 2-2 casalingo contro il Fuenlabrada ma stacca il pass per gli ottavi in virtù del 2-0 maturato all'andata. Qualche spavento, però, per la squadra di Zidane che chiude il primo tempo sotto di un gol per mano di Luis Milla. Nella ripresa, ribalta la situazione la doppietta di Borja Mayoral ma, nei minuti finali, gli ospiti riescono a pareggiare grazie al gol di Suarez. Termina con un pareggio, il Madrid qualificato e i fischi del Bernabeu: sabato sera la squadra castigliana giocherà sul campo del Bilbao.

Saluta la competizione il Malaga che, dopo il 2-1 subito all'andata dal Numancia, non va oltre l'1-1 casalingo. Gonzalez porta avanti gli andalusi, nel primo tempo, ma nella ripresa arriva il gol qualificazione per gli ospiti di Elgezabal. Nessun problema per il Leganes che vince anche al ritorno contro il Valladolid (dopo l'1-2 dell'andata) grazie a una rete di Tito al tramonto della prima frazione di gioco. Identico risultato del Celta Vigo che elimina l'Eibar grazie a un rigore di Aspas nel finale dopo l'1-2 maturato nei paesi Baschi. Stacca il pass per gli ottavi il Levante che estromette il Girona al termine di un match stuzzicante. Gli ospiti vanno in vantaggio con Mojica ma vengono raggiunti da Morales nella ripresa. Di seguito i risultati della serata.

Real Madrid-Fuenlabrada 2-2 (Andata 2-0)

Malaga-Numancia 1-1 (Andata 1-2)

Celta Vigo - Eibar 1-0 (Andata 2-1)

Leganes-Valladolid 1-0 (Andata 2-1)

Levante-Girona 1-1 (Andata 2-1)