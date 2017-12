Google Plus

Russia 2018 - Ecco gli otto gironi del Mondiale

E' nato ufficialmente il Mondiale di Russia 2018. Poco fa infatti, al Cremlino di Mosca, sono stati sorteggiati i gironi per il ventunesimo torneo mondiale della storia che scatterà il 14 giugno per concludersi il 15 luglio. La prima partita sarà Russia-Arabia Saudita, nello stesso girone saranno presenti anche Uruguay ed Egitto. Sfida tra giganti nel Girone B vista la presenza di Portogallo e Spagna si sfideranno subito mentre a completare il quadro Iran e Marocco con poche speranze. Sorride le Francia che, nel suo Girone B, pesca squadre abbordabili come Perù, Danimarca e Australia.

Complicato, invece, il raggruppamento dell'Argentina che nel Girone D dovrà vedersela contro l'Islanda, la Croazia e la Nigeria che ha battuto Messi e compagni nell'amichevole di poche settimane fa. Sul velluto il Brasile che, oltre alla Serbia, pesca Costa Rica e Svizzera mentre nel Girone F la Germania pesca Messico, Svezia e Corea Del Sud. Nel Girone G spicca la presenza di due nazionali importanti come Belgio e Inghilterra che saranno accompagnate da Tunisia e Panama. Nel Girone H tutti posso dire la loro vista la presenza di Polonia, Colombia, Senegal e Giappone.

Ad aprire la cerimonia il presidente russo Putin che ha parlato cosi: "Benvenuti a tutti, è stata una fase di qualificazione intensa ma adesso ci siamo. Abbiamo scelto 11 città con 12 stadi. Siamo sicuri che i migliori calciatori del mondo si troveranno bene nei nostri impianti e nella nostra terra. Cercheremo di istruire anche i più grandi calciatori con la cultura delle nostre, cercheremo di accogliervi con il nostro tradizionale spirito. Siamo orgogliosi e fieri di poter ospitare il Mondiale che sarà l'occasione per fare incontrare tutte le culture del mondo e tante generazioni. Questo torneo è per Lev Jascin, il manifesto della competizione lo dimostra. Auguro buona fortuna a tutte le Nazionali presenti".

Questi i gironi completi:

GIRONE A: Russia, Arabia Saudita Egitto, Uruguay.

GIRONE B: Portogallo, Spagna, Marocco, Iran.

GIRONE C: Francia, Australia Perù, Danimarca.

GIRONE D: Argentina, Islanda, Croazia, Nigeria.

GIRONE E: Brasile, Svizzera, Costa Rica, Serbia.

GIRONE F: Germania, Messico, Svezia, Corea del Sud

GIRONE G: Belgio, Panamà, Inghilterra, Tunisia,

GIRONE H: Polonia, Colombia, Senegal, Giappone