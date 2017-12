La presentazione del Mondiale per Club 2017 (Fonte foto: Sito ufficiale FIFA)

Domani prendere il via la tredicesima edizione del Mondiale per Club che si disputerà negli Emirati Arabi Uniti. Ad aprire la competizione sarà l'incontro tra Al-Jazira e Auckland City con i primi qualificati di diritto come vincitore del campionato del paese ospitante mentre i secondi si sono aggiudicati la Coppa dei Campioni oceanica. Riflettori, però, puntati sul Real Madrid e sul Gremio che arrivano a questa competizione con umori abbastanza contrapposti: gli spagnoli sono reduci dal pareggio contro l'Atheltic Bilbao e in campionato occupano la quarta posizione con otto punti di distacco dal Barcellona capolista. Tutt'altro umore per la squadra brasiliana che, una settimana fa, si è aggiudicata la Copa Libertadores battendo il Lanus sia all'andata che al ritorno trascinata da Luan, il fiore all'occhiello del Tricolor di Porto Alegre.

Torniamo alla sfida di domani che, in effetti, è l'antipasto del torneo visto che Al Jazira e Auckland City si contenderanno l'accesso ai quarto di finale dove ad attendere una delle due compagini ci saranno i giapponesi dell'Urawa Reds, vincitori della Champions League asiatica. Da queste due sfide uscirà l'avversaria del Real Madrid. Tutto già deciso, invece, dall'altra parte del tabellone dove a sfidarsi saranno Pachuca e Wydad Casablanca in un match che si preannuncia molto equilibrato, la vincente se la vedrà contro il Gremio. Per quanto concerne il capitolo date e orari le due semifinali si giocheranno il 12 e il 13 dicembre alle 21 con il Real Madrid che giocherà il giorno dopo il Gremio. La finale si disputerà il 16 dicembre sempre alle ore 21.

L'anno scorso vittoria sofferta per Ronaldo e compagni che in finale hanno sconfitto 4-2, in rimonta, i giapponesi del Kashima Antlers grazie a una tripletta del portoghese e al gol in avvio di Benzema. Nell'albo d'oro della competizione in testa c'è il Barcellona con 3 affermazioni, in caso di successo il Real potrebbe raggiungere in classifica i rivali di sempre mentre il Gremio vanta un solo successo nel 1983 quando era ancora in vigore la denominazione "Coppa Intercontinentale". Domani, dunque, inizierà la dieci giorni del Mondiale per Club, una delle ultime edizioni standard visto che nel 2021 ci sarà, con tutta probabilità, la rivoluzione.