Champions League: i probabili match più interessanti degli ottavi

Il grande calcio inizia adesso, con gli ottavi di Champions League. La maggiore competizione europea ha visto qualificate come prime nel proprio girone Barcellona, PSG, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Liverpool, Roma e Besiktas. Queste si scontreranno contro le compagini che hanno chiuso al secondo posto i rispettivi raggruppamenti, ovvero Real Madrid, Bayern Monaco, Juventus, Chelsea, Siviglia, Porto, Shakhtar e Basilea. Gli appassionati di calcio già pregustano match di cartello e dal forte spessore, e per tasso tecnico e per blasone.

Le squadre per il Chelsea sono pressoché dette. Tra queste spiccano Barcellona e PSG, oltre che al Besiktas. Due match decisamente complicati per la squadra di Conte alla sua ennesima voglia di riscatto europeo dopo gli anni non propriamente brillanti con la Juventus. Non sono da meno gli incroci che vedono i campioni d'Europa in carica del Real Madrid poter affrontare le due compagini di Manchester o il PSG.

Sarebbe bello e quasi paradossale vedere Mourinho vendicare l'eliminazione del Manchester United per mano del Real Madrid, proprio nell'anno in cui il tecnico portoghese sedeva sulla panchina dei blancos.

Sorte analoga per il Bayern Monaco ma con il Barcellona al posto dei parigini, già incontrati nel girone e superati da quest'ultimi solo dalla differenza reti. Anche qui c'è una certa aria di riscatto per i tedeschi che videro sfumare una Champions League nei minuti di recupero per mano dello United.

Tra le italiane sorride la Roma che vede solo due squadre ostiche: Real Madrid e Bayern Monaco. Le restanti appaiono tutte molto abbordabili per la squadra di mister Di Francesco, in primis il Porto. Forti della voglia di vendetta (sportiva) per gli ultimi preliminari, la squadra giallorossa potrebbe magari riscattare quelle due pessime partite che la videro scendere in Europa League.

Sorride un po' meno la Juventus che ha fortissime possibilità di pescare una squadra inglese ed il PSG. Nel primo caso, troviamo il 50% di probabilità di vederla impegnata in un match complicatissimo contro una delle due squadre di Manchester. Meno ostico ma comunque difficile, andare a giocare contro Tottenham e Liverpool. Infine, il Paris Saint Germain, in un match che avrebbe sapore di rivalsa sull'ex Dani Alves, al netto delle sue recenti dichiarazioni.