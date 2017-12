Carabao Cup - L'Arsenal sconfigge il West Ham! Vittoria all'Emirates

Vince 1-0 l'Arsenal di Wenger che si assicura il passaggio al prossimo turno di Coppa di Lega.

LE SCELTE - L'Arsenal schiera un 4-3-3 con Ospina titolare in porta, difeso da Chambers e Holding. In attacco il super tridente Welbeck - Giroud - Walcott che avrà il compito di insidiare la fitta difesa degli Hammers. Il West Ham di Moyes scende invece con un 5-3-2 con la spessa difesa composta centralmente da Ogbonna, Reid e Collins. In attacco spazio a Chicharito Hernandez accompagnato da Ayew.

PRIMO TEMPO - La partita inizia a ritmi molto bassi, nessuna delle due squadre prevale sull'altra e soprattutto le occasioni vengono a mancare. L'Arsenal sviluppa il gioco sulle fasce tramite i suoi esterni. Walcott e Welbeck infatti toccano molti palloni non riuscendo però a creare grandi problemi. Gli Hammers invece provano ad attaccare i pochi spazi liberi lasciati dai Gunners ma non riescono neanch'essi a essere insidiosi. Solo Cresswell crea una buona occasione per la squadra di Moyes, calciando una punizione dal limite dell'area trovando solo un buon Ospina. Il goal dell'1-0 però arriva su una bella azione della squadra londinese. Debuchy riceve un bel lancio smarcante da Kolasinac. Il terzino francese prolunga il pallone di testa verso Welbeck che taglia e infila Joe Hart.

SECONDO TEMPO - Nella seconda metà di gioco il West Ham prova a pareggiare i conti e di nuovo Cresswell va vicino al goal sugli sviluppi di un calcio di punizione di Musuaku. Il West Ham però subisce gli attacchi avversari. Hart blocca in modo irregolare Welbeck fuori dall'area di rigore. Giallo e calcio di punizione che Elneny non sfrutta a dovere. L'Arsenal gestisce il pallone e concede pochissimi spazi agli avversari, e Moyes decide di giocarsi anche la carta Arnautovic. L'austriaco peò non riesce ad incidere sulla partita e il risultato rimane bloccato sull' 1-0 dopo una partita non proprio ricchissima di emozioni.

Il cammino dei Gunners all'interno della Carabao Cup dunque non si ferma qui e va avanti nelle semifinali, in attesa delle partite di domani e della vincente tra Manchester City e Leicester.