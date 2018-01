Coppa del Re - Atletico forza quattro, vincono anche Siviglia e Alaves

Fonte foto: Twitter Liga

Ieri si sono giocate le prime partite valide per gli ottavi di finale di Coppa del Re. La copertina la prende l'Atletico Madrid che vince 4-0 in casa del modesto Lleida prenotando il passaggio del turno ai quarti di finale. Sfida senza storia già dalla vigilia. I padroni di casa resistono per mezz'ora ma poi, nel giro di quattro minuti, la squadra di Simeone apre con Godin e chiude con Torres. Nella ripresa arriva anche il momento tanto atteso. Diego Costa entra e, dopo cinque minuti, segna la prima rete nella sua seconda vita all'Atletico Madrid. Nel finale di partita c'è spazio anche per il sigillo di Griezmann.

Comincia bene anche Montella che, con il suo Siviglia, vince 2-0 in casa del Cadiz ipotecando i quarti di finale. Succede tutto nella prima frazione di gioco con Nolito che, dopo nove minuti, batte il portiere di casa con un destro tagliato dal limite. Al minuto 23 il gol che chiude i conti. Jesus Navas approfitta di un errore della difesa del Cadiz e, a tu per tu col portiere, non fallisce.

Qualificazione sigillata anche dal Deportivo Alaves che si impone per 3-1 sul campo del Formentera: in evidenza il nuovo acquisto Demirovic che, alla sua prima presenza con i baschi, realizza una doppietta mentre l'altro gol porta la firma di Munir. Javi Rosa realizza il momentaneo pari dei padroni di casa.