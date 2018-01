Il Barcellona a Vigo con Dembelè ma senza Messi e Suarez

Fonte foto. Twitter Barcellona

Ore frenetiche in casa Barcellona, ogni momento potrebbe essere quello giusto per l'annuncio di Coutinho. I dirigenti del club catalano sono volati a Liverpool per concludere l'affare ed il brasiliano non è mai stato così vicino al Camp Nou. Non c'è solo il mercato, però, a tenere banco visto che questa sera la squadra di Valverde tornerà in campo per giocare l'andata degli ottavi di Coppa del Re in casa del Celta Vigo. Un avversario che, tra le mura amiche, è da sempre ostico per il Barca che, negli ultimi due anni, ha rimediato due pesanti sconfitte subendo 8 reti.

In questa stagione le due squadre si sono già affrontate in catalogna con i galiziani che sono usciti indenni pareggiando 2-2. Tante novità nella lista dei convocati di Valverde a cominciare da Dembelè che, a distanza di quattro mesi dall'infortunio, torna disponibile. L'ex Borussia rappresenta un vero e proprio acquisto del mercato invernale, fino ad ora ha collezionato solamente tre presenze con la maglia del Barca di cui una da titolare contro la Juventus. Tra le sorprese della lista di Valverde spiccano le assenze di Messi, Suarez ed Iniesta che resteranno a Barcellona per tornare al 100% dopo le vacanze, in vista delle tante partite che attendono i catalani nel mese di gennaio. Fuori anche Rafinha, sempre più sul mercato, con Valencia e Celta Vigo in pole.

Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo questa sera Valverde potrebbe schierare i suoi con un inedito 4-5-1. Cillessen tra i pali al posto di Ter Stegen, pacchetto difensivo composto da Piquè e Vermaelen centrali mentre sulle fasce dovrebbero agire Semedo e Digne, con Jordi Alba e Sergi Roberto in panchina. Il centrocampo potrebbe essere per 3/5 quello titolare con Busquets in cabina di regia, Rakitic e Paulinho mezze ali, mentre sulle fasce spazio ad Aleix Vidal e Denis Suarez. Davanti giocherà, con tutta probabilità, Jose Arnaiz come unica punta.