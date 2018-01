Coppa del Re - Sisto risponde ad Arnaiz: 1-1 tra Celta Vigo e Barcellona

Nel match valido per l'andata degli ottavi di Coppa del Re Celta Vigo e Barcellona pareggiano 1-1. Succede tutto nella prima frazione di gioco con i catalani che passano in vantaggio dopo un quarto d'ora grazie al gol di Arnaiz, ma alla mezz'ora arriva il pareggio di Sisto che fissa il punteggio sull'1-1, con cui si chiude il match. Le due squadre si affronteranno tra una settimana per la sfida di ritorno, ma prima c'è il campionato: la squadra di Valverde giocherà in casa con il Levante, mentre i galiziani ospiteranno il Real Madrid.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Celta Vigo con il tridente composto da Iago Aspas, Maxi Gomez e Sisto mentre il Barcellona risponde con un modulo speculare con Aleix Vidal e Denis Suarez a supporto di Arnaiz.

Partita frizzante già dalle prime battute con il Barcellona che al 10' si fa vedere con Semedo: cross al centro per Andrè Gomes il quale colpisce di testa mandando alto di poco. Passano cinque minuti e i catalani passano con Gomes che va via sulla sinistra e mette al centro per Arnaiz, bravo a girare con il mancino battendo l'estremo di casa, 0-1. Dopo il vantaggio del Barça i ritmi si abbassano. La squadra di Valverde fa molto possesso, mentre i padroni di casa aspettano e al 31' pareggiano al termine di un'azione confusionaria: Maxi Gomez mette al centro per Aspas che in scivolata colpisce la traversa; la sfera arriva sui piedi di Sisto, destro potente e Cillessen battuto per l'1-1. La rete dà coraggio ai padroni di casa che al 41 si fanno vedere ancora con Wass: calcio dalla distanza, palla a lato di poco. Dall'altra parte pericoloso anche il Barcellona con Paulinho che carica il destro dal limite, ma la sua conclusione si perde di poco sul fondo. Poco più tardi è il turno di Gomes, ma il suo destro termina alto.

La ripresa si apre con un'occasione importante per il Barcellona con Arnaiz che, servito bene da Denis Suarez, calcia con il mancino trovando la risposta di Sergio. Poco dopo ancora ospiti pericolosi sempre con Arnaiz: sugli sviluppi di un cross di Digne colpisce di testa in tuffo, ma non inquadra la porta. Al 59' Barça ad un passo dal vantaggio con Semedo che pennella per Denis Suarez il quale, da due passi, calcia clamorosamente fuori. Passano centoventi secondi e gli uomini di Valverde sfiorano ancora il gol con Busquets che riceve da Vidal e calcia col destro dai 25 metri colpendo la traversa.

A metà ripresa cambi da entrambe le parti: Unzue manda in campo Castro e Emre Mor per Wass e Sisto, mentre Valverde inserisce Dembelè e Rakitic. Al 73' galiziani ad un passo dal gol con Emre Mor che entra in area e calcia con il mancino a incrociare, palla fuori di pochi centimetri. Poco dopo la risposta del Barça con Dembelè che gira col destro, ma Sergio risponde presente deviando in corner. Nel finale catalani ad un passo dal gol: Semedo mette in mezzo per Sergi Roberto che devia verso la porta, ma Sergio dice di no. E' l'ultima occasione del match: al Balaidos Celta Vigo e Barcellona pareggiano 1-1.