Coppa del Re - Vince il Real Madrid, pareggia il Barcellona

Fonte foto: Twitter Liga

E' andata in archivio anche la seconda giornata di Coppa del Re con l'andata degli ottavi di finale. Successo comodo per il Real Madrid che si impone per 3-0 sul campo del Numancia iniziando il 2018 con una vittoria: ad aprire le marcature ci pensa Gareth Bale su calcio di rigore mentre, nel finale di partita, arrivano le reti di Isco (su rigore) e Borja Mayoral. I castigliani torneranno in campo il 6 gennaio, per la diciottesima giornata di campionato, in casa del Celta Vigo che ha fermato un Barcellona pieno di riserve: 1-1 al Balaidos. I catalani passano subito in vantaggio con Arnaiz, ma alla mezz'ora arriva il pareggio di Sisto. Nella ripresa i catalani sciupano quattro importanti palle gol colpendo anche una traversa con Busquets. Tutto rimandato alla sfida di ritorno che si giocherà tra sei giorni ma, nel mezzo, c'è il campionato con il Barca che giocherà il 7 gennaio in casa contro il Levante.

Stecca, invece, il Villarreal che perde 1-0 in casa del Leganes: decide una rete di Amrabat ad inizio ripresa. Non è cominciato splendidamente questo 2018 per il Submarino Amarillo che, nel giro di poche ore, ha perso Bakambu (destinazione Cina) e la sfida di Coppa del Re. Non va meglio all'Espanyol visto che i catalani perdono 2-1 in casa contro il Levante: gli ospiti vanno sotto per mano di Moreno ma poi rimontano con un gol per tempo di Morales e Ivi Lopez. Di seguito tutti i risultati di questi ottavi di finale.

I RISULTATI DELL'ANDATA DEGLI OTTAVI

Cadiz-Siviglia 0-2

Las Palmas-Valencia 1-1

Lleida Esportiu-Atletico Madrid 0-4

Formentera-Alaves 1-3

Celta Vigo-Barcellona 1-1

Leganes-Villarreal 1-0

Numancia-Real Madrid 0-3

Espanyol-Levante 1-2