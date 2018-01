Coppa del Re - Show di Vietto: Valencia batte Las Palmas 4-0

Nel match valido per il ritorno degli ottavi di Coppa del Re il Valencia demolisce il Las Palmas e vola ai quarti. Dopo l'1-1 dell'andata, la squadra di Marcelino vince 4-0 con Vietto assoluto protagonista con una tripletta: un gol più bello dell'altro per il giocatore prelevato dall'Atletico Madrid in questa sessione di mercato. L'altra rete porta la firma di Maksimovic. Le due squadre torneranno in campo sabato per la diciannovesima giornata di Liga: il Las Palmas giocherà sul campo del Girona mentre il Valencia sarà ospite del Deportivo La Coruna.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni, 4-4-2 per il Valencia con Zaza e Vietto a comporre il reparto offensivo mentre il Las Palmas risponde col 4-3-2-1, con Halilovic e Jairo a supporto dell'unica punta Calleri.

Parte forte il Valencia che dopo sei minuti sfiora il gol del vantaggio con Pereira che semina il panico sulla fascia destra e mette al centro per Nacho Gil che gira col destro, palla fuori di nulla. Poco dopo si mette in proprio Pereira che calcia col mancino dal limite ma non trova la porta. E' un monologo dei padroni di casa che al minuto 17 sfiorano il vantaggio con Vietto che prende palla al limite e calcia col destro, non trovando la porta per qualche centimetro. Poco dopo ancora Valencia con Gil che, servito splendidamente da Zaza, si ritrova davanti a Lizoain ma gli calcia addosso. Sessante secondi dopo è l'ex Sassuolo a sfiorare il vantaggio: sugli sviluppi di un cross da sinistra, zampata da vero attaccante, sfera a lato di nulla. Al 30', però, si sblocca il risultato: Gil mette al centro per Zaza che colpisce di testa a botta sicura, Lizoain fa il miracolo ma sulla respinta c'è Vietto che da pochi metri non può fallire, 1-0.

La ripresa si apre con il raddoppio del Valencia: splendido lavoro di Pereira che va via sulla destra e mette al centro per Vietto il quale batte Lizoain con un dolce tocco sotto, 2-0. Al 54' arriva anche il tris dei padroni di casa con un potente destro dal limite di Maksimovic che incenerisce l'estremo ospite, 3-0. Al 56' primo acuto degli ospiti con un bel mancino di Gomez che esce di pochissimo. Su capovolgimento di fronte il Valencia sfiora il poker con Zaza che entra in area e calcia a botta sicura ma Lemos salva sulla linea. Al 66' il poker arriva con un meraviglioso gol di Vietto che fa tripletta sorprendendo Lizoain con un destro da centrocampo che si infila sotto al sette, 4-0. Il Las Palmas è un pugile suonato tanto che nel giro di due minuti il Valencia sfiora il quinto gol per due volte con Pereira ma Lizoain ci mette un rammendo. Nel finale poco da raccontare con i padroni di casa che controllano fino al triplice fischio: il Valencia vince 4-0 e accede ai quarti di finale di Coppa del Re.