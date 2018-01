Coppa del Re - Il Villarreal vince, ma non passa; pareggia il Real Madrid

Fonte foto: Twitter Liga

Seconda serata di Coppa del Re con le sfide valide per il ritorno degli ottavi di finale. Altro 2-2 per il Real Madrid che, seppur imbottito di seconde linee, non riesce ad avere la meglio del Numancia che esce di scena a testa alta dopo lo 0-3 rimediato all'andata. Per quanto riguarda l'andamento del match è la squadra di Zidane a passare in vantaggio con Lucas Vazquez, ma nel finale della prima frazione arriva il pareggio di Guillermo. Nella ripresa stesso copione con Vazquez che fa doppietta, ma, negli ultimi minuti, arriva la pronta risposta degli ospiti sempre con Guillermo.

Vince, ma non passa il Villarreal che saluta la competizione a favore del Leganes: dopo lo 0-1 dell'andata i padroni di casa vanno sotto anche al ritorno per mano di El Zhar. A inizio ripresa arriva subito il pareggio di Raba e nel finale il gol di Cheryshev, non abbastanza per regalare la qualificazione ai quarti di finale al Submarino Amarillo, sempre più discontinuo in questa stagione. Nessun problema per l'Alaves che, dopo il 3-1 dell'andata contro il Formentera, vince anche al ritorno 2-0: le reti portano la firma di Demirovic e Pedraza nella seconda frazione di gioco. Prima di disputare i quarti di finale le squadre torneranno in campo per la diciannovesima giornata di Liga: il Real giocherà in casa proprio contro il Villarreal, l'Alaves ospiterà il Siviglia mentre il Leganes farà visita al Betis.

I risultati:

Real Madrid - Numancia 2-2

Alaves - Formentera 2-0

Villarreal - Leganes 2-1