Coppa del Re - Il Barcellona spazza via il Celta Vigo: 5-0 al Camp Nou

Nel match valido per il ritorno degli ottavi di Coppa del Re il Barcellona batte 5-0 il Celta Vigo qualificandosi ai quarti di finale. Succede quasi tutto nella prima frazione con i catalani che, nel giro di mezz'ora, rifilano quattro reti ai galiziani grazie alla doppietta di Messi e ai gol di Jordi Alba e Suarez. Nella ripresa il pokerissimo con Rakitic. Domani il sorteggio dei quarti di finale mentre domenica la squadra di Valverde scenderà in campo, per la diciannovesima giornata di Liga, in casa della Real Sociedad.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-2 per il Barcellona con Messi e Suarez a comporre il tandem offensivo mentre il Celta Vigo risponde col 4-3-3 con Aspas, Emre Mor e Sisto a formare il tridente d'attacco.

Copione della gara chiaro sin da subito con il Barcellona a fare la partita ed il Celta Vigo racchiuso nella propria metà campo. Al 10' il primo squillo dei catalani con Messi che ci prova col mancino dal limite ma Sergio blocca. Sono solo le prove generali dal vantaggio che arriva al 13' con Iniesta che fa correre Jordi Alba, l'ex Valencia mette in mezzo dove c'è Messi che col mancino insacca, 1-0. Passano due minuti e arriva il raddoppio con Messi che scambia con Jordi Alba e col mancino, dalla linea del dischetto, batte Sergio per la seconda volta, 2-0.

La squadra di Valverde è un fiume in piena e al 22' sfiora il tris con Iniesta che, servito brillantemente da Messi, calcia col destro ma Sergio alza in angolo con un guizzo. Poco dopo è il turno di Suarez che ci prova in acrobazia non trovando la porta per questione di centimetri. Al 28' arriva il tris con Messi che questa volta inventa un tracciante delizioso per Jordi Alba che in spaccata insacca, 3-0. Al 31' arriva anche il poker: suicidio della difesa del Celta che regala la sfera a Suarez il quale, da pochi passi, incenerisce l'estremo ospite, 4-0 e primo tempo agli archivi con il Barcellona in totale dominio.

La ripresa si apre con qualche cambio: dentro Vermaelen per Mascherano nel Barcellona mentre nel Celta spazio a Maxi Gomez e Radoja per Aspas e Wass. Ritmi logicamente più bassi rispetto alla prima frazione con Valverde che dopo un quarto d'ora decide di richiamare in panchina Messi e Iniesta per far spazio a Dembelè e Arnaiz. Al 67' primo acuto del secondo tempo con Semedo che mette al centro per la girata volante di Suarez, palla alta ma non di molto. Poco più tardi è il turno di Arnaiz che entra in area e calcia col destro trovando solo l'esterno della rete. Al minuto 80 padroni di casa ad un passo dal quinto gol con Suarez che ci prova da centrocampo non trovando la porta per una questione di centimetri. Poco dopo, però, arriva il pokerissimo con Rakitic che, sugli sviluppi di un corner, insacca di testa per il 5-0 con cui si chiude il match. Il Barcellona spazza via il Celta Vigo e accede ai quarti di finale di Coppa del Re.