Coppa del Re - Barcellona esagerato, il Siviglia vince tra i fischi

E' andata in archivio anche la terza ed ultima giornata del ritorno degli ottavi di Coppa del Re. La scena la prende il Barcellona che, dopo l'1-1 dell'andata, demolisce il Celta Vigo con un mortifero 5-0. Succede quasi tutto nella prima frazione con i catalani che, in mezz'ora, segnano quattro reti grazie alla doppietta di Messi e ai gol di Suarez e Jordi Alba. Nel finale di partita arriva anche il sigillo di Ivan Rakitic. La squadra di Valverde aspetta il sorteggio di oggi (ore 12.30) e domenica tornerà in campo per affrontare la Real Sociedad fuori casa.

Passa anche il Siviglia che vince 2-1 contro il Cadiz ma gli andalusi escono tra i fischi del pubblico, poco soddisfatto dell'arrivo di Montella. Qualificazione mai in dubbio, comunque, per il Siviglia che dopo il 2-0 dell'andata segna un gol per tempo, con Ben Yedder e Correa, mentre nel finale giunge la rete della bandiera di Garcia. Si qualifica ai quarti anche l'Espanyol che, dopo il 2-1 subito in casa dal Levante, vince 2-0 in terra valenciana grazie ai gol, nel primo tempo, di Baptistao e Moreno. Di seguito tutti i risultati delle sfide di ritorno:

Atletico Madrid - Lleida 3-0

Valencia - Las Palmas 4-0

Alaves - Formentera 2-0

Villarreal - Leganes 2-1

Real Madrid - Numancia 2-2

Levante - Espanyol 0-2

Siviglia - Cadiz 2-1

Barcellona - Celta Vigo 5-0