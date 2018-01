Coppa del Re - Sorteggiati i quarti finale: spicca Atletico Madrid-Siviglia

Fonte foto: Sito ufficiale Liga

Sono stati sorteggiati poco fa, in quel di Madrid, i quarti di finale della Coppa del Re 2017-2018. Impegni non proibitivi, almeno sulla carta, per Barcellona e Real Madrid che giocheranno, rispettivamente, contro Espanyol e Leganes. Derby sia per la compagine di Valverde che per quella di Zidane: i catalani, negli ottavi di finale, hanno eliminato il Celta Vigo con un secco 5-0 nella sfida di ritorno, giocata ieri, mentre i Blancos hanno estromesso dalla competizione il modesto Numancia con uno 0-3 all'andata e un 2-2 al Bernabeu.

Spicca invece Atletico Madrid-Siviglia con la compagine di Simeone che sfiderà quella di Montella: andata al Metropolitano per i Colchoneros mentre Barca e Real giocheranno la sfida di ritorno in casa. A completare il quadro dei quarti di finale è la sfida tra Valencia e Alaves con gli uomini di Marcelino che, al pari di quelli di Simeone, giocheranno il primo incontro tra le mura amiche. Le sfide d'andata si giocheranno nel periodo che intercorre tra il 16 e il 18 gennaio mentre quelle di ritorno tra il 23 e il 25. Ci sarà, poi, un altro sorteggio per le semifinali che si giocheranno il 31 gennaio e il 7 febbraio mentre la finale è in programma il 21 aprile. Di seguito il quadro completo.

LE SFIDE DEI QUARTI DI FINALE

Espanyol - Barcellona

Leganes - Real Madrid

Atletico Madrid - Siviglia

Valencia - Alaves