Liga - Marca: "Il Real Madrid prepara 400 milioni per Neymar"

Fonte foto: Twitter Paris Saint Germain

Se fosse confermata l'indiscrezione lanciata da "Marca" avrebbe qualcosa di più del clamoroso. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo, infatti, il Real Madrid starebbe preparando un investimento di 400 milioni (si, avete letto bene) per strappare Neymar al Paris Saint Germain. Il quotidiano prosegue spiegando che l'operazione sarebbe folle fino a un certo punto. visto che il possibile ingaggio dell'asso brasiliano è considerato fondamentale, sia a livello agonistico sia economico. L'ex Barcellona è in cima alla lista del presidente Perez in vista della sessione estiva di mercato, davanti ad Hazard e Harry Kane.

Le domande, in questo caso sono più che lecite: follia o possibile realtà? La squadra di Zidane non sta attraversando un periodo roseo e, dopo gli ultimi due anni da pigliatutto, l'allenatore francese sembra essere arrivato al capolinea nella sua avventura nel club castigliano. Il suo addio a fine anno sembra certo, a prescindere dai risultati che saranno conseguiti in questa stagione, con Loew in pole per sostituire l'allenatore che ha portato due Champions negli ultimi due anni dalle parti del Bernabeu. Con lui potrebbero salutare anche alcuni giocatori (Benzema e Bale in cima alla lista): da qui la necessità del club di tornare protagonista nel mercato estivo con un acquisto illustre e storico come quello di Neymar.

Dalle parti di Madrid, però, non c'è molta fiducia visto che l'operazione, come detto poc'anzi, è ai limiti dell'impossibile con il Psg che, dopo aver sborsato 222 milioni per strapparlo al Barcellona, difficilmente si libererà dell'asso brasiliano, fondamentale in questa stagione in cui ha già messo a segno 20 reti in 22 partite. L'estate è ancora lontana, ma le due squadre si troveranno di fronte tra un mese per gli ottavi di finale di Champions League, l'unico incrocio possibile al momento tra i due club ma nel calcio, il 2017 insegna, mai dire mai.