Coppa del Re - L'Espanyol fa l'impresa: battuto il Barcellona 1-0

Nel match valido per l'andata dei quarti di finale di Coppa del Re l'Espanyol fa l'impresa battendo 1-0 il Barcellona. Decisiva la rete di Melendo al minuto 88 che fa perdere l'imbattibilità della squadra di Valverde che durava da 29 partite. Tanti rimpianti per il Barca che sullo 0-0 ha fallito un rigore con Messi, ipnotizzato da Diego Lopez. Estasi per i padroni di casa che dovranno, però, difendere il risultato al Camp Nou nella partita di ritorno che si giocherà il 25 gennaio alle ore 21.30.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-1-1 per l'Espanyol con Granero a supporto di Moreno mentre il Barcellona risponde col 4-3-3 con Denis Suarez e Vidal a supporto di Messi.

Il copione della sfida è chiaro sin da subito con il Barcellona a fare la partita mentre l'Espanyol aspetta nella propria metà campo. All'8' il primo squillo degli ospiti con una rasoiata di Busquets dal limite che Diego Lopez devia in corner. Poco dopo è il turno di Messi che salta due avversari in velocità e calcia col mancino dal limite trovando la parata di Diego Lopez. Al 28' stesso copione con l'argentino che semina il panico prima di calciare ma questa volta la sua conclusione viene murata da Navarro. Poco dopo ancora ospiti pericolosi con Messi che, questa volta, serve Paulinho il quale calcia col destro dal limite non trovando lo specchio. Nel finale di tempo arriva la più ghiotta occasione per il Barca: Alena appoggia per Denis Suarez che si presenta davanti a Diego Lopez, lo spiazza ma calcia a lato di la sua conclusione termina a lato di pochissimo.

La ripresa si apre con un cambio da una parte e dall'altra: nell'Espanyol dentro Baptistao per Darder mentre nel Barcellona spazio a Rakitic per Paulinho. La prima chance del secondo tempo è per gli ospiti con Messi che calcia col mancino al volo, dal limite, ma Diego Lopez si allunga e blocca. Valverde inserisce anche Suarez e al 62' il Barca ha l'opportunità di passare in vantaggio: Granero stende Sergi Roberto in area procurando il rigore. Dal dischetto va Messi che, però, si lascia ipnotizzare da Diego Lopez. L'errore dell'argentino da coraggio ai padroni di casa che poco dopo si fanno vedere con un colpo di testa di Davide Lopez ma Cillessen blocca.

Con il passare dei minuti cresce la spinta dei padroni di casa che al minuto 83 sfiorano il gol con una punizione di Navarro che Cillessen disinnesca in qualche modo. Passano cinque minuti e i padroni di casa vanno in vantaggio con Melendo che, sugli sviluppi di un cross da destra, batte Cillessen col piatto sinistro, 1-0 e fischio finale. L'Espanyol fa l'impresa e si aggiudica il primo atto dei quarti di finale, prima sconfitta stagionale per il Barcellona con annessi rimpianti.