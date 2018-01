Barcellona - Operazione rimonta

Fonte foto: Twitter Barcellona

Il Barcellona viaggia a gonfie vele in Liga. La squadra di Valverde è reduce dal largo successo in casa del Betis che ha permesso a Messi e compagni di allungare ulteriormente sulle inseguitrici: +11 sull'Atletico Madrid, +14 sul Valencia e +19 sul Real Madrid anche se i castigliani hanno una partita da recuperare. Imbattuti in campionato ma non in stagione visto che, giovedì scorso, è arrivata la prima sconfitta per i catalani nel match di Coppa del Re contro l'Espanyol - quest'estate il KO in supercoppa con il Real. La rete di Melendo, nel finale di partita, ha permesso agli uomini di Flores di portarsi in vantaggio ma adesso c'è il ritorno al Camp Nou.

I catalani, nonostante lo stop di una settimana fa, sono in un'ottima forma come dimostrano gli ultimi risultati: nelle sei sfide giocate nel 2018 il Barca ha collezionato 4 vittorie, 1 pareggio e una sconfitta, con 18 reti fatte e 4 subite. Un ruolino di marcia notevole per la compagine di Valverde, con l'ex allenatore del Bilbao che può godersi la coppia Messi-Suarez: nelle sei partite giocate nel nuovo anno, infatti, la coppia sudamericana ha messo a segno 12 gol, sei a testa. Diciannove i centri in campionato per l'argentino mentre l'uruguaiano segue con quindici. Il secondo tempo giocato in quel di Siviglia ci ha consegnato un Barcellona solido, compatto e tremendamente pericoloso in attacco, con tre reti arrivate nel giro di dieci minuti, e una difesa che continua a rischiare poco come dimostrano le nove reti subite in queste prime venti giornate di Liga.

Domani si partirà dallo 0-1 dell'andata con la squadra catalana chiamata a rimontare per centrare la semifinale di Coppa del Re, competizione che il Barcellona vince da tre anni consecutivi. Pochi i dubbi di formazione per Valverde che perde Vermaelen per due settimane ma ritrova pedine fondamentali come Umtiti ma, soprattutto, Philippe Coutinho: il brasiliano si allena con il gruppo da una settimana, sarà convocato ma partirà dalla panchina. Il modulo con cui il Barca scenderà in campo sarà il 4-4-2 con Cillessen tra i pali, pacchetto arretrato composto da Piquè e Umtiti mentre sulle fasce Jordi Alba e uno tra Sergi Roberto e Semedo. A centrocampo Sergio Busquets vertice basso, Rakitic e Andre Gomes ai suoi lati mentre Paulinho sarà il vertice alto dietro la coppia da 41 gol in stagione: Messi - Suarez.