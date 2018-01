UEFA Nations League - L'esito del sorteggio: l'Italia pesca Polonia e Portogallo

Fonte foto: Twitter UEFA

Questa mattina, in quel di Losanna, è andato in scena il sorteggio della UEFA Nations League, la nuova competizione che garantirà quattro posti nell'Europeo itinerante del 2020. Urna benevola per l'Italia che, inserita nel Gruppo 3 della divisione A, ha pescato la Polonia di Lewandowski e il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Poteva andare meglio, certo, ma anche peggio visti i gruppi 1 e 4: nel primo Olanda, Francia e Germania, mentre nell'ultimo della divisione si sfideranno Croazia, Spagna e Inghilterra. Più abbordabile il gruppo 2 con il Belgio insieme a Islanda e Svizzera. Nella divisione B si preannuncia interessante il gruppo 2 con Turchia, Svezia e Russia mentre nel gruppo 4 si giocherà il derby tra Irlanda e Galles che, poi, se la vedranno contro la Danimarca. Di seguito il quadro completo:

DIVISIONE A

Gruppo 1: Olanda, Francia, Germania

Gruppo 2: Islanda, Svizzera, Beglio

Gruppo 3: Polonia, Italia, Portogallo

Gruppo 4: Croazia, Inghilterra, Spagna

DIVISIONE B

Gruppo 1: Repubblica Ceca, Ucraina, Slovacchia

Gruppo 2: Turchia, Svezia, Russia

Gruppo 3: Irlanda Del Nord, Bosnia, Austria

Gruppo 4: Danimarca, Irlanda, Galles

DIVISIONE C

Gruppo 1: Israele, Albania, Scozia

Gruppo 2: Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria

Gruppo 3: Cipro, Bulgaria, Norvegia, Slovenia

Gruppo 4: Lituania, Montenegro, Serbia, Romania

DIVISIONE D

Gruppo 1: Andorra, Kazakistan, Lettonia, Georgia

Gruppo 2: San Marino, Moldova, Lussemburgo, Bielorussia

Gruppo 3: Kosovo, Malta, Isole Far Oer, Azerbaijan

Gruppo 4: Gibilterra, Liechtenstein, Armenia, Macedonia

Per quanto concerne il regolamento le vincitrici dei quattro gironi disputeranno le Final Four (semifinali e finale secche) che assegneranno il trofeo, mentre le quattro squadre peggiori retrocedono in B (da dove saliranno altre 4 squadre) per il torneo successivo del 2020. Stesso meccanismo per le altre due divisioni. Le gare della fase a gironi di UEFA Nations League si svolgeranno nell'arco di sei giornate da settembre a novembre 2018. Le Final Four alle quali parteciperanno le vincitrici dei quattro gironi della divisione A si disputeranno nel giugno 2019. Di seguito il calendario completo:

- 24 gennaio 2018: sorteggio

- 7 settembre 2018: prima giornata

- 12 ottobre 2018: seconda giornata

- 16 novembre 2018: terza giornata

- 20 novembre 2018: quarta giornata

- 7 giugno 2019: semifinali

- 11 giugno 2019: Finale

- 26 marzo 2020: spareggi qualificazioni Europei 2020

- 31 marzo 2020: spareggi qualificazioni Europei 2020

La UEFA Nations League si intreccerà inevitabilmente con le qualificazioni agli Europei 2020 dove non sono già ammessi i Paesi organizzatori. Tra fine 2018 e inizio 2019 si sorteggeranno i 10 gruppi: 5 da 5 squadre (nei quali saranno inseriti per sorteggio i 4 finalisti della UEFA Nations League) e 5 da 6 squadre per un totale di 55 nazionali europee. Le prime 2 di ogni gruppo andranno direttamente alla fase finale per un totale di 20 compagini. I restanti quattro posti saranno assegnati proprio tramite la UEFA Nations League alle vincitrici degli spareggi in programma a marzo 2020.