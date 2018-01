UEFA Nations League - Low e Deschamps: "Sorteggio interessante, sarà uno spettacolo"

Fonte foto: Twitter UEFA Nations League

Questa mattina a Losanna è andato in scena il sorteggio della UEFA Nations League, la nuova competizione ideata dalla UEFA che garantisce quattro posti ai prossimi Europei. Tanti gli accoppiamenti in interessanti a cominciare dal Gruppo 1 della Divisione 1 con Olanda, Germania e Francia pronte a darsi battaglia e a regalare tanto spettacolo come affermato dagli stessi commissari tecnici al termine del sorteggio di stamane.

Low, commissario tecnico della Germania, ha commentato cosi: "E' un sorteggio super interessante. Affrontiamo Olanda e Francia, due Paesi con una grande cultura e storia calcistica. Saranno due sfide di cartello per noi e per i nostri fan. La competizione aumenta l'interesse di tutti, la gente vuole vedere che c'è qualcosa in ballo". Queste, invece, le parole di Didier Deschamps: "E' un gruppo di rilievo, ma alla base di questa nuova competizione c'è proprio l'idea di sfidare squadre prestigiose. Questo sorteggio ci offre delle bellissime esperienze, è ottimo per tutti: giocatori, pubblico e media. Ormai non esistono più sfide facili, bisogna farsi trovare pronti e noi lavoreremo per questo. Adesso ci sono eccitazione e adrenalina. Vogliamo fare bene".

L'Italia, invece, giocherà nel Gruppo 3 della Divisione 1 insieme a Polonia e Portogallo. Queste le parole di Lele Oriali al termine del sorteggio: "Rispetto al sorteggio del play-off per il Mondiale, in cui ci era capitata la Svezia, stavolta abbiamo pescato meglio. Giocare contro Germania o Spagna, che sono oggettivamente più forti di noi, sarebbe stato un problema".