Coppa del Re - Messi e Suarez stendono l'Espanyol: 2-0 e Barcellona in semifinale

Nel match valido per il ritorno dei quarti di finale di Coppa del Re il Barcellona batte 2-0 l'Espanyol staccando il pass per la semifinale. Dopo lo 0-1 subito all'andata la squadra di Valverde compie la rimonta nel primo tempo grazie ai gol di Messi e Suarez. Risultato mai in discussione con gli ospiti mai pericolosi e padroni di casa vicini al tris nel finale di partita con un palo di Messi. Con questo successo, come detto, il Barca raggiunge Leganes, Siviglia e Valencia in semifinale.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-2 per il Barcellona con Messi e Suarez a comporre la coppia d'attacco mentre l'Espanyol risponde col 4-1-4-1 con Moreno unica punta.

Parte forte il Barcellona che dopo nove minuti è già in vantaggio: Messi allarga per Aleix Vidal che mette al centro per Suarez che di testa, a porta vuota, non può sbagliare per l'1-0. Gli ospiti reagiscono subito con Moreno che calcia con il mancino dall'interno dell'area trovando la risposta di Cillessen in due tempi. La squadra di Valverde fa la partita e al 25' raddoppia con Messi che recupera un pallone al limite e col mancino batte Lopez, tradito da una deviazione. Dopo la rete del 2-0 i ritmi si abbassano ma poco dopo la mezz'ora i padroni di casa sfiorano il tris con Suarez che combina con Sergi Roberto il quale mette di nuovo al centro per l'uruguaiano che, da pochi metri, non trova l'impatto col pallone.

La ripresa si apre con uno squillo del Barcellona con Messi che prende palla, punta la porta e calcia col mancino dal limite non trovando lo specchio per poco. Dopo venti minuti del secondo tempo Valverde opta per i primi due cambi inserendo il tanto atteso Coutinho e Paulinho per Iniesta e Vidal mentre Sanchez Flores risponde inserendo Sergio Garcia per Granero. I ritmi non sono trascendentali con la squadra di Valverde che prova a gestire il possesso mentre gli ospiti aspettano l'errore dei padroni di casa nella propria metà campo. Al 75' Barca ad un passo dal gol con Coutinho che mette al centro per la girata di Suarez ma Lopez respinge. Sulla ribattuta c'è Rakitic ma l'estremo ospite dice ancora di no.

Poco dopo è il turno di Messi che va col mancino a giro dal limite, sfera a lato di un metro. Al minuto 88 padroni di casa ancora ad un passo dal gol con Messi che, sugli sviluppi di un traversone di Rakitic, colpisce di testa centrando il palo. E' l'ultima emozione del match: il Barcellona batte 2-0 l'Espanyol, rimonta lo 0-1 dell'andata e accede alla semifinale di Coppa del Re.