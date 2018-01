Barcellona - La dura legge della MS

Fonte foto: Twitter Barcellona

Leo Messi e Luis Suarez, Luis Suarez e Leo Messi. Come fosse un'operazione matematica: cambia l'ordine degli addendi ma non il risultato. Il Barcellona rimonta lo 0-1 subito all'andata dall'Espanyol e stacca il pass per la semifinale di Coppa del Re per l'ottavo anno consecutivo. La squadra di Valverde vince 2-0 e lo fa, quasi, con il minimo sforzo tanto che la missione viene compiuta nella prima mezz'ora della prima frazione, poi controllo e nessun brivido per Cillessen, spettatore non pagante nella serata del Camp Nou cominciata con il saluto a Mascherano.

La dura legge, o meglio, la furia della MS si abbatte anche sulla compagine di Quique Sanchez Flores: l'uruguaiano apre le marcature con un colpo di testa, dopo nove minuti, mentre l'argentino completa la rimonta grazie a un mancino deviato che beffa Lopez dal limite dell'area. Impressionante la media gol della coppia sudamericana: nelle ultime 10 partite il duo Messi-Suarez ha messo a segno 22 reti, con il Pistolero che ha gonfiato il sacco 12 volte mentre la Pulce 10. Una legge alla quale si è piegato anche l'Espanyol, subito imbrigliato dal possesso della squadra di Valverde coadiuvato dal pressing altissimo e asfissiante dei centrocampisti.

Fonte foto: Twitter Liga

Il classico 4-4-2 dell'ex tecnico del Bilbao non ha deluso le attese, con Vidal autentico jolly e un Iniesta ritrovato dopo l'infortunio che lo ha costretto a saltare qualche partita. In questo momento è tutto oro quel che luccica per la compagine catalana visto che ieri sera è arrivato anche il tanto atteso debutto di Philippe Coutinho. Venti minuti decisamente positivi per l'ex numero 10 del Liverpool, sempre nel vivo dell'azione con 24 passaggi riusciti su 25 e un piccolo assaggio del suo repertorio di dribbling. L'ex giocatore dell'Inter sembra essersi inserito in maniera importante nei meccanismi di gioco del Barca come dimostra l'assist per Suarez con l'uruguaiano che, poi, ha fallito da pochi passi il 3-0.

Se l'attacco funziona a meraviglia la difesa fa altrettanto, alla casella "occasioni da gol" per gli ospiti c'è solo un acuto di Moreno nel primo tempo. Rarissimi gli errori della coppia centrale Piquè-Umtiti con il francese rientrato nelle sfida contro il Betis dopo un infortunio che lo ha costretto a stare fuori per un mese. Tutti segnali positivi, dunque, per Valverde che si gode il passaggio alle semifinali di Coppa del Re ma, allo stesso tempo, prepara già il prossimo impegno di campionato con il Barcellona che ospiterà l'Alaves domenica sera.