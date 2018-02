Coupe de France - Marsiglia esagerato, Paris Saint Germain forza quattro

Fonte foto: Twitter Paris Saint Germain

Ieri si sono giocate le prime tre gare valide per gli ottavi di finale della Coupe De France. La copertina della giornata la prende il Marsiglia che vince 9-0 in casa del Bourg-Peronnas: tutto semplice per la squadra di Garcia che accede comodamente ai quarti di finale di coppa grazie alle triplette di Mitroglu e Ocampos e le reti di Dias, Payet e N'Jie. Non fallisce nemmeno il Paris Saint Germain, il quale passa il turno imponendosi 4-1 sul campo del Sochaux: protagonista assoluto della gara Angel Di Maria autore di una tripletta mentre l'altra rete viene messa a segno da Cavani. Il gol del momentaneo 1-1 è di Martin mentre nel finale curioso siparietto con Dani Alves in porta per sopperire all'espulsione di Trapp.

La sorpresa della giornata arriva nella prima sfida, quella tra Auxerre e Les Herbiers con gli ospiti che, militanti nella terza divisione francese, vincono 3-0 grazie ai gol di messi a segno da Rocheteau (su rigore), Gboho e Flochon. Quest'oggi quattro sfide in programma: alle 18.30 tre partite con il Troyes che sarà ospite del Lens, il Metz che ospiterà il Caen mentre il Granville giocherà sul campo dello Chambly. Alle 21 chiuderà il Lione che giocherà sull'ostico campo del Montpellier. Di seguito i risultati e il programma completo degli ottavi di finale:

Bourg-Peronnas - Marsiglia 0-9

Auxerre - Les Herbiers 0-3

Sochaux - Paris Saint Germain 1-4

Metz - Caen Oggi alle 18.30

Lens - Troyes Oggi alle 18.30

Chambly - Granville Oggi alle 18.30

Montpellier - Lione Oggi alle 21

Grenoble - Strasburgo Domani alle 21