Coppa del Re - Il Barcellona vince anche al ritorno e vola in finale: 0-2 al Mestalla

Nel match valido per la seconda semifinale di Coppa del Re il Barcellona espugna il Mestalla battendo 2-0 il Valencia. Dopo l'1-0 dell'andata i catalani vincono anche nel match di ritorno grazie al primo gol in blaugrana di Coutinho e del sigillo di Rakitic nel finale di partita. La squadra di Valverde, dunque, raggiunge la finale dove troverà il Siviglia di Montella che, a sua volta, ha eliminato il Leganes.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Valencia col tridente offensivo composto da Vietto, Zaza e Rodrigo mentre il Barcellona risponde col 4-4-2 con Messi e Suarez a comporre il tandem offensivo.

Buona partenza del Barcellona che dopo dieci minuti si rende pericoloso con una punizione di Messi parata in tuffo da Domenech. La risposta del Valencia non si fa attendere e arriva al 13' con Rodrigo che, su cross di Gaya, centra in pieno la traversa con un colpo di testa. Poco dopo nuovamente pericolosi i padroni di casa con un potente di Rodrigo respinto con i pugni da Cillessen. Su capovolgimento di fronte i catalani sfiorano la rete con Messi che punta la porta e calcia col mancino al limite, palla a lato di nulla. Nel finale tanta aggressività e un'occasione per parte: al 44' Suarez ci prova col mancino trovando la presa sicura dell'estremo di casa mentre dall'altra parte la conclusione ravvicinata di Kondogbia termina sull'esterno della rete.

Nell'intervallo Valverde inserisce Coutinho per Andrè Gomes e al 49' il Barcellona passa: Suarez, sulla sinistra, ubriaca di finte Garay e mette in mezzo proprio per Coutinho che in spaccata insacca, 0-1 e primo gol col Barcellona per il brasiliano. I padroni di casa accusano il colpo e poco dopo gli ospiti si rendono ancora pericolosi con un destro a giro di Suarez che termina fuori non di molto. Marcelino inserisce Soler e Guedes ma al 62' il Barca sfiora nuovamente il gol con Suarez che mette al centro per il piatto di Messi che, deviato, costringe Domenech al grande intervento. Al 66' torna a farsi vedere anche il Valencia con un colpo di testa di Guedes che termina alto di un soffio.

Poco più tardi padroni di casa ad un passo dal pareggio con Guedes che mette in mezzo per Soler, sponda per Gaya, il quale da due passi calcia a botta sicura trovando la risposta incredibile di Cillessen. Al minuto 82 il Barca chiude i conti: Suarez, ancora sulla sinistra, mette al centro per Rakitic che col destro non può sbagliare, 0-2 e sipario sul match. Il Barcellona vince anche al ritorno e vola in finale dove troverà il Siviglia.