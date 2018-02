FA Cup - Nessun big match nel quinto turno, occhio quindi alle sorprese

Jay Rodriguez (28) festeggia uno dei gol con cui il WBA ha eliminato il Liverpool ad Anfield

Il quinto turno della FA Cup si è aperto con due risultati abbastanza prevedibili. Il Leicester ha ottenuto una vittoria di misura sullo Sheffield United, per un punteggio che poteva essere più largo dell'1-0. Di Vardy il gol vittoria. Chelsea sul velluto invece contro l'Hull City. I blues hanno dato seguito alla vittoria in campionato sul WBA, vincendo per 4-0 in coppa. Gol di Pedro e Giroud, doppietta per Willian.

Oggi però c'è il grosso delle partite, con in campo un'altra big. Alle 13.30 si affronteranno Sheffield Wednesday e Swansea. Entrambe le squadre viaggiano nei bassifondi rispettivamente di Championship e Premier e dovranno dunque decidere se dare un turno di riposo ai propri giocatori migliori o se invece puntare a salvare una stagione mediocre provando ad andare avanti in coppa. Alle 16 match che sa di campionato tra Southampton e West Bromwich Albion, rivali sia nella corsa per la salvezza che nel quinto turno di FA Cup. Con tutta probabilità sarà partita vera, con una delle due squadre che punterà ad intimorire l'altra in vista dei mesi a venire, che si preannunciano durissimi. Dunque in campo dovrebbero esserci i titolari, anche se i padroni di casa sono sconvolti in questi giorni da un po' di eventi extracalcistici, non ultimo il furto di un taxi da parte di Livermore, Barry, Evans e Myhill, che a questo punto potrebbero restare fuori. Alla stessa ora c'è Brighton-Coventry. La squadra ospite è l'ultima rappresentante della League Two rimasta in corsa e per alimentare il sogno dovrà andare in casa di una squadra di Premier. L'impresa sembra irrealizzabile, ma mai dire mai. Alle 18.30 infine altro scontro da campionato tra Huddersfield e Manchester United. I padroni di casa giocheranno dei titolari, ma la profondità immensa della rosa dei Red Devils dovrebbe garantire il passaggio del turno, anche perchè i Terriers, dopo un girone d'andata tranquillo, si ritrovano ora in piena lotta per non retrocedere e dunque il pronostico sembra scontato.

Domenica alla 17 il Tottenham, fresco di pareggio per 2-2 all'Allianz Stadium contro la Juventus, andrà in casa del Rochdale, ultima rappresentante invece della League One. Anche qui la bilancia pende nettamente in favore degli Spurs, che possono permettersi anche di fare del turn over in vista dei numerosi impegni futuri. Per i padroni di casa c'è un match quasi storico, da onorare in tutti i modi, la forza dell'orgoglio potrebbe ribaltare le cose. A chiudere il quinto turno c'è Wigan-Manchester City, remake della finale del 2012-2013, in cui a vincere furono clamorosamente i padroni di casa, che andarono in Championship nella stessa stagione. L'allenatore del Wigan ha scherzosamente detto nei giorni prepartita che servirebbe giocare in 14 per avere qualche chance di vincere contro una delle squadre più forti del mondo. Non è andato molto lontano dalla realtà, servirà una seconda impresa titanica per eliminare i Citizens, forti di uno 0-4 in Champions a Basilea.