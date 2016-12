Wolfsburg: colpo Bazoer messo a segno. Quale sarà il futuro di Draxler?

Photo by "FourFourTwo"

Il Wolfsburg sta attraversando un momento negativo in campionato, e a testimoniarlo sono i pessimi risultati ottenuti finora. In 14 giornate solamente 10 punti conquistati, con un attacco che stenta a decollare e una difesa barcollante. L'ultima vittoria risale addirittura all'undici novembre, dopodiché un pareggio e tre sconfitte, l'ultima pesantissima incassata sul campo del Bayern Monaco per 5-0.

Per una squadra come il Wolfsburg, che gode di un buonissimo bagaglio di qualità, è inaccettabile essere quartultimi in classifica e con 15 punti di distanza dalla zona europea. Ecco perchè la società sta cercando di mettere a segno qualche colpo di mercato. Ovviamente c'è la consapevolezza che quest'anno è stato gettato via e le aspettative di inizio stagione non saranno centrate. Proprio per questo motivo bisognerà valutare cosa fare con i pezzi pregiati del club, Luiz Gustavo e Draxler su tutti.

Il brasiliano è ormai da anni un punto fermo della squadra e della sua nazionale, e su di lui ci sono gli occhi vigili di Juventus e Inter, entrambe alla ricerca di un mediano. Discorso simile per Draxler, fantasista tedesco arrivato dallo Schalke 04 che non è ancora riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale. I tifosi lo hanno preso di mira e, insieme a Mario Gomez, viene "accusato" di non impegnarsi al massimo e di non caricarsi la squadra sulla spalle come farebbe un vero leader. In passato la Juventus è stata molto vicinia al tedesco, ma fu proprio il diretto interessato a rifiutare la proposta dei bianconeri per rimanere in Bundesliga. Ha sicuramente meno possibilità di cessione rispetto a Luiz Gustavo, pronto a lasciare la squadra dopo l'acquisto del giovane Riechedly Bazoer.

Già, perchè non tengono banco solo solo uscite, ma anche entrate. Il Wolfsburg ha già ufficilizzato con anticipo il trasferimento a titolo definitivo del talento olandese, 20enne centrocampista proveniente dal meraviglioso settore giovanile dell'Ajax. Arriva per circa 12 milioni di euro e ha firmato un contratto quinquennale. La società è rimasta soddisfatta del buon esito della trattativa e, da gennaio, sarà a disposizione del tecnico.

Chi non ha avuto l'opportunità di seguirlo durante il suo lungo percorso all'Ajax, deve sapere che Bazoer ha tutte le carte in regola per diventare uno dei migliori centrocampisti d'Europa. Insieme a Klaassen - altro gioiello in orbita grande squadra - era uno dei pilastri del centrocampo, e per caratteristiche tecniche può essere accostato a Vieira. E' un centrocampista difensivo dotato di un'ottima tecnica ed una buona visione di gioco, mix che lo porta ad essere etichettato come uno dei mediani più forti d'Olanda.