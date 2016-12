La giornata di Bundesliga: Lipsia e Dortmund, esami difficili. Bayern sul velluto?

Fonte immagine: Bleacher Report

Penultima giornata di calcio tedesco targata 2016, giro numero quindici per la stagione di Bundesliga: tempo di ristabilire le gerarchie in classifica, tempo di confermarsi o di riprendersi, se possibile. In attesa dello scontro diretto al vertice del prossimo weekend, le due compagne che si dividono il ruolo di capolista provano a continuare la propria marcia contro due avversari tra loro ben diversi.

Tutto inizia come sempre questa sera, con un match infuocato quale quello tra l'Hoffenheim, unica imbattuta della stagione, e il deludente Borussia Dortmund. A tutti gli effetti uno scontro per la Champions League, vista la posizione in classifica e le crescenti ambizioni del club di Sinsheim; Tuchel, dopo i sorrisi europei, deve riprendersi anche in patria e una partita del genere, se vinta, può essere un buon punto per ripartire.

Etichettabile come big match è anche la sfida più intrigante di domani alle 15.30, tra il RB Lipsia e l'Hertha. Seconda contro terza in classifica, totalmente a sorpresa - ma non troppo. Entrambe vengono da una cocente sconfitta, rispettivamente contro Ingolstadt e Werder. La squadra di Brema cercherà anche lo sgambetto ad un'altra compagine ambiziosa come il Colonia, mentre, per concludere il discorso della zona Europa, l'Eintracht Francoforte vola sul campo della peggior squadra del momento, il Wolfsburg, nel posticipo delle 18.30.

Tornando ai match delle 15.30, il Gladbach affronta una trasferta abbordabile contro l'Augsburg, reduce in settimana dal mistero intorno all'esonero di Schuster. Potrebbe approfittarne l'Amburgo per recuperare, ma sul campo del Mainz non sarà una partita agevole. Idem per lo Schalke, che ospita l'ottimo Friburgo, alla ricerca di riscatto dopo le sconfitte con Lipsia e Leverkusen.

Proprio le aspirine avranno il compito di chiudere i battenti della giornata in casa con l'Ingolstadt, ma saranno preceduti dal Bayern Monaco: la trasferta sul campo del Darmstadt dovrebbe rappresentare una formalità, ma il fanalino di cosa potrebbe mettere in campo l'orgoglio e strappare, chissà, un punto. Reinfiammando la corsa al titolo.