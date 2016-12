Bundesliga, la 16esima giornata archivia il 2016: non solo lo scontro al vertice

Fonte immagine: Tuttosport

Una due-giorni di Bundesliga con annesso scontro al vertice, peraltro ampiamente inaspettato. C'è forse modo migliore per salutare il 2016? Difficile. O almeno, difficile che in questo momento il calcio tedesco possa proporre un match migliore di quello che, mercoledì alle 20, vedrà impegnate le due di testa, Bayern Monaco e RB Lipsia. In caso di vittoria bavarese, probabilmente potremmo parlare di fuga, ma i RotenBullen arrivano al match con la carica dei giorni migliori e vogliono tentare il colpaccio, magari sfruttando quello status di relax di Ancelotti e dei suoi, un volto negativo già mostrato più volte in stagione.

In attesa di domani sera, l'antipasto odierno è comunque più che ghiotto. Il Borussia Dortmund - a -10 dalla vetta - Ospita l'Augsburg per una passeggiata di salute: sfida tra uno degli attacchi migliori del campionato e uno dei peggiori, comunque tendenzialmente a senso unico, salvo disastri degli uomini di Tuchel. Decisamente più aperta è invece la sfida tra due delle peggiori squadre del campionato, Borussia Moenchengladbach e Wolfsburg: due nobili decadute che hanno bisogno di punti per togliersi dai bassifondi della classifica, così come vuol fare lo Schalke, che sta comunque qualche punto più sopra. Il calendario prevede per i minatori una trasferta contro l'Amburgo, squadra meglio assettata con Gisdol ma ancora da crescere.

Il match-up favorisce comunque Weinzierl e i suoi, i quali potrebbero fare un regalo, ad esempio, all'Ingolstadt, in netta crescita e impegnato domani sera in casa contro il Friburgo. La giornata è sicuramente favorevole all'attuale terzultima, visto che le altre concorrenti sono attese da trasferte più difficili, sul campo delle contendenti in zona Champions. Il Darmstadt è ospite dell'Hertha Berlino, mentre il Werder Brema gioca in trasferta contro l'Hoffenheim; salvo sorprese - specialmente per i berlinesi, in un pessimo momento - i match sembrano senza storia.

C'è più equilibrio nella contesa tra Eintracht Francoforte e Mainz, in campo questa sera per ricercare sé stessi e comprendere la propria identità, lo stesso che cerca di fare un Leverkusen in crisi nera, a soli 20 punti. La trasferta sul campo del Colonia non sembra però delle più facili, tutt'altro.

Martedì, ore 20.00

Amburgo - Schalke 04

Borussia Dortmund - Augsburg

Eintracht Francoforte - Mainz

Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg

Mercoledì, ore 20.00

Bayern Monaco - RB Lipsia

Colonia - Bayer Leverkusen

Hertha Berlino - Darmstadt

Hoffenheim - Werder Brema

Ingolstadt - Friburgo

LA CLASSIFICA