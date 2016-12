Bundesliga, stop Dortmund. Male Schalke e Gladbach, ok Eintracht

Fonte immagine: Eurosport

Il primo round dell'ultima giornata di Bundesliga dell'anno solare 2016 si chiude tra sorprese e conferme in negativo. Quattro partite disputate ieri sera, tre big - o presunte tali - insoddisfatte e con problemi di classifica, una sorpresa che vola sulle ali dell'entusiasmo e due nobili decadute alla ricerca di continuità.

Chi esce peggio dalla serata è André Schubert, ormai prossimo all'esonero: il suo Borussia Moenchengladbach cade ancora, tra le mura amiche, contro il Wolfsburg. Un 1-2 che lascia poco spazio a recriminazioni da parte dei padroni di casa, sotto dopo tre minuti per il gol di Caligiuri. Il momentaneo pareggio di Hazard arriva a inizio ripresa, ma cinque minuti dopo Mario Gomez insacca il gol che decide il match e manda al tappeto il Gladbach.

Delusione interna anche per il Borussia Dortmund, bloccato sull'1-1 dall'Augsburg. Come al solito la squadra di Tuchel crea tantissimo, ma concede spazi inammissibili: Ji ne sfrutta uno per firmare il vantaggio ospite al 33', poi pareggia il solito Dembelé dopo 70 secondi dall'inizio del secondo tempo, imbucato da Kagawa.

Vittoria in scioltezza invece per l'Eintracht Francoforte, squadra sempre più in ritmo e che non sembra intenzionata a fermarsi, almeno per ora. Terzo posto solitario, almeno per qualche ora, grazie al netto 3-0 con cui il Mainz va al tappeto, frutto delle reti di Hrgota e Barkok.

Nei bassifondi della graduatoria si muove l'Amburgo: terza vittoria nelle ultime quattro gare, mietendo meritatamente una vittima eccellente. Lo Schalke cade 2-1, segnano Muller e Wood, mentre Djourou dal dischetto sbaglia tutto. A nulla serve il gol di Avdijaj. Weinzierl paga l'emergenza in attacco, ma nonostante i risultati il suo posto non sembra a rischio.

I risultati

Borussia Dortmund - Augsburg 1-1

33' Ji (A), 47' Dembelé (B)

Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1-2

3' Caligiuri (W), 52' Hazard (M), 57' Gomez (W)

Eintracht Francoforte - Mainz 3-0

18' e 85' Hrgota (E), 75' Barkok (E)

Amburgo - Schalke 2-1

60' Muller (A), 82' Wood (A), 89' Avdijaj (S)

La classifica