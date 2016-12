Xabi Alonso-Bayern: c'è l'intesa

Il centrocampista spagnolo del Bayern, Xabi Alonso, in azione. (GETTY)

Non è stata tutta rose e fiori questa prima parte di annata del Bayern Monaco, ancor meno lo è stata quella di Xabi Alonso, centrocampista di 35 anni in forza ai bavaresi e con un più che discreto palmares alle spalle. Il punto di svolta è arrivato nella partita-chiave di questo finale di stagione: lo scontro diretto contro il sorprendente Lipsia, a cui la squadra di Ancelotti era appaiata a 36 punti. L'esclusione di Thomas Muller per lasciare spazio proprio a Xabi Alonso aveva lasciato più di qualche perplessità ai tifosi e agli addetti ai lavori, ma i 90 minuti dell'Allianz Arena hanno zittito qualunque malignità e hanno confermato - semmai ce ne fosse stato bisogno - l'utilità di un giocatore esperto e di grande tecnica e carisma.

La prestazione in Bayern-Lipsia di Xabi Alonso è stata maiuscola, suggellata dal gol del 2-0 che ha chiuso una partita mai realmente in discussione: Thiago Alcantara dal limite dell'area vede la sovrapposizione dello spagnolo sulla destra e mette il pallone esattamente sul suo piede, il diagonale è perfetto e il gol scaccia tante paure e tante critiche esagerate. Una rete che conferma una prova di grande spessore: sempre ben posizionato, sempre sul pezzo, mai una sbavatura o un calo di concentrazione, determinante per il gioco e per il risultato.

Il gol del 2-0 di Xabi Alonso contro il Lipsia | foto: Reuters

Rimane però la questione rinnovo: lo scorso anno, pochi giorni prima che Ancelotti rilevasse Pep Guardiola, la società bavarese aveva adeguato il suo contratto fino al 2017, pensando ad un eventuale ritiro al termine della stagione. Il giocatore invece non sembra per niente intenzionato ad appendere le scarpe al chiodo, e ancor meno sembra intenzionato a permetterglielo Carlo Ancelotti, che ha risposto così alle critiche sulla sua età e sul suo modo di giocare considerato "vecchio" e non adatto al dinamismo del calcio di oggi: Lui forse non corre tanto, ma fa correre veloce la palla. Basta questo a far capire l'importanza di Xabi Alonso per l'allenatore italiano.