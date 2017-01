Borussia Dortmund a tutta velocità: no ai cinesi per Aubameyang, suggestione Bolt

Usain Bolt esulta dopo la sua ennesima vittoria alle Olimpiadi di Londra del 2012. | biografieonline.it

Il calciomercato riserva tante sorprese, e questo si sa già da tempo. Ma gli intrecci che riguardano il Borussia Dortmund in particolare, in questa sessione invernale del 2017, hanno dell'incredibile. Abbiamo iniziato già da qualche giorno con le notizie-bomba sui gialloneri: dalla Germania rimbalza la notizia di un'offerta shock da 150 milioni per Aubameyang dallo Shanghai SIPG. Ma i tifosi tedeschi possono tirare un sospiro di sollievo: interrogato a riguardo, l'AD del club in questione Hans-Joachim Watzke è chiaro: "Io non parlo di offerte ipotetiche". E ancora: "Pierre rimarrà con noi. E' un intoccabile".

Bastano poche parole, concise, in uno stile tipicamente teutonico, per spegnere le idee orientali dei media. Un passo indietro nella giornata di ieri: la fantomatica offerta da 150 milioni si rivela minore, circa 3 volte inferiore. Insomma, l'africano partirà per la Coppa d'Africa dall'Europa e tornerà in Europa: nessuna deviazione, c'è anche (fortunatamente?) chi dice di no.

Ma non finisce qui. Non cambiamo traiettoria: sempre Africa-Dortmund per un altro scoop di cui già abbiamo sentito parlare: per certi versi, però, varia lo sport. Il protagonista è Usain Bolt, che potrebbe essere tesserato dai gialloneri, e i bookmakers tedeschi ci credono eccome. Il giamaicano - dopo gli allenamenti di metà Novembre in Germania - potrebbe unirsi alla squadra, con una discreta probabilità secondo i quotisti (1 a 7). L'operazione sarebbe spinta da motivi di sponsor: la PUMA ha sotto contratto entrambe le parti in causa in questa trattativa e vede una grossa prospettiva di guadagno; il giamaicano da sempre ha interesse per il calcio, ed è tifoso del Manchester United (quotato 1 a 9, nemmeno tanto improbabile).

Per far venire i brividi basta dirlo: agli ottavi di Champions League, un tridente con Bolt, Aubameyang e Reus. Tutta velocità, esattamente come le trattative. Ma a livello sportivo il Borussia come uscirà questa sessione di calciomercato?