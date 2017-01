Bundes, questa sera si riparte col Bayern. Domani Lipsia-Eintracht

Fonte immagine: BBC.com

L'ultima del girone d'andata, la prima del 2017 dopo una lunga pausa di un mese per l'arrivo dell'inverno, come da tradizione. La Bundesliga torna d'attualità in questo weekend, aprendo le danze con quella che è la favorita unica e incontrastata alla conquista del titolo e ora - dopo qualche settimana anomala - di nuovo capolista.

La giornata 17.

Parliamo ovviamente del Bayern Monaco, di scena su un campo non così facile come si potrebbe pensare, visto che il Friburgo in casa ha raccolto cinque vittorie e due sole sconfitte e nell'ultimo precedente, risalente al maggio 2015, Mehmedi e Petersen costrinsero l'allora squadra di Guardiola - già abbondantemente campione - a una sconfitta per 2-1 comunque amara e che non evitò in ogni caso la retrocessione alla compagine del Baden-Wurttenberg.

Il Lipsia proverà a rispondere domani, quando sfiderà tra le mura amiche l'Eintracht Francoforte, quinta classificata a sorpresa e momentanea outsider inaspettata in zona Champions League. Tra le sorprese in avanti impossibile non annoverare l'imbattuto Hoffenheim, in trasferta domani contro l'Augsburg, partita sula carta agevole, più o meno quanto quella del Borussia Dortmund, di scena sul campo del Werder Brema.

Chiudono invece il programma delle 15.30 tre nobili decadute - o quasi: Schalke-Ingolstadt, Wolfsburg-Amburgo e Darmstadt-Gladbach sono gare che mettono in palio punti più preziosi di quanto si possa immaginare.

La domenica invece solito doppio posticipo: alle 15.30 si parte con Leverkusen-Hertha, sfida che offre vari spunti, mentre chiude alle 17.30 il Colonia sul campo del Mainz.