Il sabato di Bundesliga - Hoffenheim ancora vincente, ok il Dortmund. Si risollevano Schalke e Wolfsburg

Sandro Wagner festeggia il gol. | Fonte immagine: Twitter @Bundesliga

Cinque partite in programma nel primo sabato pomeriggio targato 2017 della Bundesliga. Poche sorprese e pochi gol rispetto alla media, ma solo il Gladbach non rispetta le attese della vigilia.

Soffre ma vince il Borussia Dortmund sul campo del modesto Werder Brema, un 1-2 nel quale da salvare c'è solo il risultato. E' il solito BVB: va in vantaggio nel primo tempo con Schurrle, attacca, diverte e sciupa, lasciando anche gli avversari in dieci causa uscita spericolata su Reus di Drobny, ma all'ora di gioco lascia un buco colossale dove si infila Bartels, lesto nel sfruttarlo e nel battere Weidenfeller in uno-contro-uno. Ci pensa Piszczek a togliere le castagne dal fuoco, indovinando il tap-in e insaccando con buona precisione un pallone vagante dopo un cross di Guerreiro.

Piszczek, match-winner di giornata per il Dortmund. | Fonte immagine: Twitter @Bundesliga

Vince l'Hoffenheim, riproponendosi in zona Europa e mantenendo l'imbattibilità: apre il solito sandro Wagner poco dopo l'intervallo, lavorando di fisico in contropiede e gelando il portiere, mentre raddoppia Kramaric su assist dalla sinistra di Uth, a conclusione di una bella azione corale.

Sorriso anche per il Wolfsburg, che si coccola il nuovo arrivato Ntep, subito decisivo: fa espellere Ekdal nel primo tempo (doppio giallo, svedese molto ingenuo) e nel finale regala un pallone d'oro a Mario Gomez che finalizza l'1-0 e mette in cassaforte tre punti preziosissimi per i suoi. A proposito di nuovi acquisti, non male l'impatto di Burgstaller sullo Schalke: subentra e firma nel finale l'1-0 sull'Ingolstadt all'esordio in Bundesliga con un tocco sotto porta dopo una deviazione. Infine, pari con tanti rimpianti per il Gladbach sul campo del fanalino di coda Darmstadt.

Werder Brema - Borussia Dortmund 1-2 (Schurrle, Bartels, Piszczek)

Augsburg - Hoffenheim 0-2 (Wagner, Kramaric)

Schalke - Ingolstadt 1-0 (Burgstaller)

Darmstadt - Borussia Moenchengladbach 0-0

Wolfsburg - Amburgo 1-0 (Gomez)