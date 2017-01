Bundesliga - Il Bayer Leverkusen cala il tris. 0-0 tra Magonza e Colonia

Hakan Calhanoglu firma con una doppietta la vittoria casalinga del suo Bayer Leverkusen contro l'Hertha Berlino. Foto: Twitter

Si completa il quadro della diciassettesima giornata della Bundesliga, l'ultima del girone d'andata. La classifica vede il Bayern Monaco campione d'inverno con tre lunghezze di vantaggio sulla sorpresa Lipsia. Le ultime gare rimaste hanno visto coinvolte l'Hertha Berlino in casa del Bayer Leverkusen ed il Magonza che ospita il Colonia. Due partite importanti per la sezione medio-alta della classifica e per la corsa ad un piazzamento per la prossima edizione delle coppe europee.

La prima partita, disputatasi alle 15:30, è stato un vero e proprio scontro diretto per l'Europa ed ha visto trionfare il Bayer per 3-1. Per le Aspirine ​si tratta della terza vittoria consecutiva nelle ultime tre gare, che li proietta a cinque punti dalla zona Europa League. Gara che i padroni di casa fanno diventare propria fin dai minuti iniziali, costringendo l'Hertha Berlino ad inseguire. Poco dopo della mezzora di gioco il Bayer è già in vantaggio di due reti, grazie ai sigilli di Toprak (12') e Calhanoglu (36'). La squadra capitolina riapre i giochi sul finire della prima frazione con Stocker (44') e tiene alti i ritmi del gioco per tutta la durata del secondo tempo. Calhanoglu marca di nuovo il tabellino all'88' chiudendo definitivamente la pratica.

La gara delle 17:30, di scena all'Opel Arena​, è poco spettacolare e termina con uno scialbo 0-0. Le squadre protagoniste in campo non creano particolari sussulti e si dividono la posta in palio. Un pareggio che non accontenta nessuno, con il Colonia piazzato al settimo posto a soli tre punti (due in meno del Bayer) dalla zona Europa League.

Ecco il riepilogo della diciassettesima giornata di Bundesliga:

