Il Borussia Dortmund soffia Alexander Isak al Real Madrid

Alexander Isak ufficializzato su Twitter, www.twitter.com (@BVB)

Può considerarsi un vero e proprio scippo, quello compiuto dal Borussia Dortmund ai danni del Real Madrid. L’oggetto del contendere è un ragazzino svedese, sul quale i paragoni con il connazionale più famoso, Zlatan Ibrahimovic, si sprecano. Si chiama Alexander Isak, nato a Solna il 21 settembre del 1999. 1 metro e 90 per 70 kg, Isak si è già fatto notare per le sue prestazioni fornite con la squadra della sua città, l’AIK Solna, debuttando con un goal nella massima serie svedese e diventando il più giovane marcatore nella storia dell’Allsvenkan. Ha conquistato il posto da titolare nello schieramento e non ne è più uscito, segnando in totale 13 goal tra tutte le competizioni. Lo scorso 12 gennaio è diventato anche il più giovane marcatore della storia della nazionale maggiore della Svezia, con cui aveva esordito 4 giorni prima, facendo goal alla Slovacchia.

Si era scatenata una vera e propria asta sul gioiellino e sembrava fosse stato il Real Madrid ad averla spuntata. Sembrava, appunto, perché nella tarda mattinata è arrivato l’annuncio ufficiale da parte del Borussia Dortmund, che ha twittato la foto del ragazzo al momento della firma del contratto. Complice di questo “furto” è stato proprio Isak, che ha preferito dirigersi verso la Germania, intravedendo poche possibilità di mettersi in luce con i Merengues, visto anche ciò che è successo con un altro scandinavo, il norvegese Martin Odegaard, costretto ad emigrare in Olanda, in prestito all’Heerenveen.

La foto di Isak pubblicata dall'account ufficiale del Borussia Dortmund, www.twitter.com (@BVB)

Il costo dell’operazione si aggira attorno ai 10 milioni di euro ed il contratto prevede più anni di contratto, non quantificati nel comunicato ufficiale. “Siamo contenti che abbia scelto il Borussia Dortmund e siamo convinti che venendo qui abbia fatto la migliore scelta possibile” ha dichiarato il direttore sportivo dei gialloneri Michael Zorc in sede di presentazione.

In passato il Borussia è stato capace di far sbocciare diversi giovani fenomeni e l’investimento su Isak potrebbe rivelarsi l’ennesima trovata del club giallonero. Intanto un altro gioiello della squadra di Thomas Tuchel, Christian Pulisic, ha rinnovato fino al 2020.