Bundesliga, via al girone di ritorno: il Bayern a Brema, Lipsia-Hoffenheim clou di giornata

Fonte immagine: dfb.de

Chiusa l'andata, si apre il ritorno. Weekend di giro di boa per la Bundesliga, edizione 2016/17: seconda giornata dopo la lunga pausa invernale, la prima della seconda tornata, forse quella interlocutoria per gli affari di alta e bassa classifica. Il calendario racconta infatti di scontri diretti in diversi punti caldi. Entriamo nel dettaglio.

La giornata

Schalke e Eintracht aprono la giornata questa sera in un match ad altissimo contenuto tecnico e tattico. I minatori, squadra lunatica, vengono da una sofferta vittoria interna, mentre la squadra di Kovac cerca i primi punti del 2017 per mantener vivo il sogno europeo, quello che lo Schalke vorrebbe riaccendere. Entrambe avrebbero bisogno di un passo falso dell'Hoffenheim domani sul campo del Lipsia: alle 15.30 alla Red Bull Arena si gioca infatti il big match di giornata. Seconda contro terza, anche se la differenza di punti (otto, per la precisione) pone i ragazzi di Hasenhuttl come favoriti.

Sempre alle 15.30 scende in campo il Bayern Monaco, il quale spera invece in una vittoria della squadra di Nagelsmann per allungare sulla prima - e unica - inseguitrice in classifica: Ancelotti affronterà il Werder Brema in trasferta, match non esattamente complicato, specialmente vista la difesa degli avversari, la peggiore del campionato con 36 gol subiti. Di un eventuale rallentamento del Werder potrebbero approfittarne Ingolstadt e Amburgo, impegnate l'una contro l'altra, mentre il Darmstadt fanalino di coda ospita il Colonia, avversario ostico. Una tra Wolfsburg e Augsburg può invece scappare in avanti, allontanandosi dalla zona calda.

Bisogno di punti e di avanzare in classifica anche per il Borussia Moenchengladbach, tristemente quattordicesimo e impegnato nel posticipo del sabato alla BayArena contro il Leverkusen. Partita tra squadre incostanti, difficile fare pronostici, certo è che i punti sarebbero preziosi per entrambe le compagini.

Si chiude col doppio posticipo domenicale, come da usanza classica. Ore 15.30: il Friburgo, dopo aver sfiorato il miracolo col Bayern, ospita un Hertha Berlino in leggero calo (tre sconfitte nelle ultime quattro) e con meno equilibrio rispetto alle abitudini. Alle 17.30 è invece il turno del Borussia Dortmund, estremamente bisognoso di punti e di una prestazione convincente sul campo del Mainz, ex squadra di Tuchel.