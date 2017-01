Bundesliga - Il Bayern resta capolista. Vincono Colonia ed Ingolstadt

La gioia dei giocatori del Colonia dopo il 6-1 rifilato al Darmstadt. Foto: Twitter

In attesa della gara tra Bayer Leverkusen e Borussia Moenchengladbach, vengono giocate cinque gare valide per la diciottesima giornata della Bundesliga. Le prime due della classe, Bayern e Lipsia, vincono entrambe mantenendo i tre punti di margine. Scontri importanti anche per le sorti della lotta per la salvezza.

Cade il Wolfsburg nel match casalingo contro l'Augusta. La squadra di Ismael, in vantaggio dopo appena quattro minuti di gioco grazie al sigillo di Mario Gomez, subiscono la rimonta degli ospiti firmata Halil Altintop (25') e Kohr (69'). I lupi ​ora sono sempre più vicini alle sabbie mobili della zona retrocessione, distante di sei punti.

Halil Altintop è trascina l'Augusta nella vittoria esterna col Wolfsburg. Foto:Twitter​

L'Ingolstadt si aggiudica, tra le mura amiche, lo scontro diretto con l'Amburgo conquistando tre punti fondamentali per uscire dalla zona calda della classifica. Partita abbastanza tranquilla per i padroni di casa, che chiudono la pratica già nel primo tempo. Inutile il gol di Sakai per l'Amburgo.

Il gol di Sakai. Foto: Twitter

Sconfitta pesante per il Darmstadt, che viene superato dal Colonia col punteggio tennistico di 1-6. La squadra di Torsten Frings chiude la prima frazione in svantaggio di tre reti, complice la sfortunata autorete di Sulu e i sigilli di Osako e Modeste. Nel secondo tempo i padroni di casa cercano di riaprire l'incontro con la rete dagli undici metri di Sam, ma il Colonia non cambia atteggiamento e completa la goleada con il secondo gol di Osako e le reti di Jojic e Rudnevs.

Osako segna una doppietta nel successo del Colonia col Darmstadt. Foto:Twitter

Il clou di giornata va di scena al ​Weserstadion​, dove si incontrano il Werder Brema e la capolista Bayern Monaco. Carlo Ancelotti deve fare a meno delle assenze di Boateng in difesa e di Thiago e Vidal a centrocampo: spazio, quindi, al giovane Kimmich sulla mediana e a Javi Martinez come centrale della difesa. Partita giocata con un ritmo intenso da parte della squadra ospite, che mette in ghiaccio il risultato già nei primi 45': la rete del vantaggio viene segnata da Robben allo scadere della mezz'ora di gioco - un sinistro preciso a fil di palo su assist di Ribery -, mentre il raddoppio lo segna Alaba nei minuti di recupero con una splendida punizione. Nel secondo tempo, Kruse riapre il match (53') ma il Bayern riesce ad amministrare ottimamente il vantaggio portando a casa i tre punti. Situazione difficile per il Werder, la cui permanenza nella massima divisione è seriamente a rischio.