La giornata di Bundesliga: il Bayern ospita lo Schalke, RB Lipsia sul campo del Dortmund

Bayern Monaco e Lipsia testano le proprie ambizioni di fuga, la zona Europa potrebbe vedersi sfoltita, mentre in fondo alla classifica il bisogno di punti per le squadre che si pensavano "tranquille" è più che aumentato. Così è riassumibile la giornata di Bundesliga 2016/17, la numero 19, aperta ieri sera dall'anticipo tra Amburgo e Bayer Leverkusen - vinto dagli uomini di Gisdol per 1-0 - e che, come di rito, si chiuderà con i due posticipi domenicali.

Il programma

Il match clou si gioca in data odierna, alle ore 18.30, al Signal Iduna Park di Dortmund, dove il Borussia, colei che doveva essere la prima rivale di Ancelotti per il titolo, sfida la vera inseguitrice, il RB Lipsia. La squadra di Tuchel ha raccolto quattro pareggi nelle ultime cinque uscite, perdendo la possibilità di inseguire il duo al comando e scivolando nella bolgia della zona Europa: un altro passo falso potrebbe essere mal digerito. Dall'altra parte, la sorpresa della stagione affronta una trasferta complicata, ma che le potrebbe regalare la quasi certezza della Champions League, specialmente in caso di passi falsi delle altre, che comunque non sembrano attrezzate a sufficienza per riagganciare i RotenBullen. Eccetto, per l'appunto, il Dortmund.

Eppure Hasenhuttl può permettersi di guardare verso l'alto, visto che il Bayern Monaco dista solo tre punti. La capolista gioca in casa, ospita uno Schalke 04 che non sa trovare continuità ed è ricaduto nella parte destra della classifica, ma che è altrettanto capace di sgambetti illustri, sia per tradizione che per potenziale - nonostante gli infortuni non stiano aiutando Weinzierl. Ancelotti aspira invece all'ottava vittoria consecutiva in Bundesliga, tifando l'ultima squadra ad averla fermata, ovvero il Borussia Dortmund, per poi allungare sul Lipsia. A inizio stagione, il contrario sarebbe stato uno scenario più prevedibile.

Bentaleb a contrasto con Lewandowski.

Questa stagione di calcio tedesco sta però regalando varie sorprese, perchè anche la zona Champions League vede lottare compagini tendenzialmente poco quotate a inizio stagione. L'Eintracht Francoforte e l'Hoffenheim, salve per il rotto della cuffia nella stagione scorsa, hanno la ghiotta chance di guadagnare punti sul BVB, sfidando tra le mura amiche rispettivamente Darmstadt (domenica, match conclusivo di giornata) e Mainz. Anche l'Hertha gioca in casa, contro l'Ingolstadt, mentre il Colonia, ultima agganciata al gruppo, dovrà vedersela con un Wolfsburg in ottima forma (tre vittorie nelle ultime quattro uscite). Aspira ad un posto in Europa anche il Friburgo, impegnato sul campo di un Gladbach in ripresa, mentre il Werder Brema cerca punti nella trasferta con l'Augsburg, per allontanare un Amburgo ritornato terzultimo dopo la vittoria sul Bayer di ieri sera, firmata dal neo-acquisto Papadopoulos.