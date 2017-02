Bundesliga: vincono Hertha e Hoffenheim. Cade il Wolfsburg

Google Plus

Anthony Modeste, con le sue 14 reti, è il vero trascinatore del Colonia. Foto: Twitter

Il sabato pomeriggio della diciannovesima giornata di Bundesliga offre partite interessanti soprattutto per le prime posizioni in classifica. Oltre alla sfida dell'Allianz ​tra Bayern e Schalke, c'è anche l'interessante confronto che vede contrapposte il Colonia del bomber Modeste ed il Wolfsburg. Occhio anche a Hertha-Ingolstadt e Hoffenheim-Magonza, importanti anche in chiave salvezza. Chiude il quadro Borussia M'Gladbach-Friburgo.

Al Borussia Park, ​il Gladbach sconfigge per 3-0 un Friburgo in crisi e conquista la seconda vittoria consecutiva dalla ripresa del campionato. Gli uomini di Dieter Hecking risolvono la partita nel quarto d'ora finale grazie alle marcature di Stindl (73'), Raffael (78') e Herrmann nel secondo minuto di recupero dopo il 90'. Vittoria importante in vista di una salvezza tranquilla.

Vede la Champions l'Hertha che, in seguito all'1-0 rifilato all'Ingolstadt, si piazza al quarto posto in classifica. La prima gara sulla panchina ospite di Maik Walpurgis termina con un nulla di fatto ed ora l'Ingolstadt sprofonda sempre più nelle sabbie mobili. La coppa dalle grandi orecchie sta diventando una realtà anche per l'Hoffenheim, piazzatosi al terzo posto a -12 dalla vetta. La squadra di Nagelsmann domina la partita casalinga contro il Magonza, calando il poker. Padroni di casa che sbloccano la gara dopo soli cinque minuti grazie ad Uth, poi dilagano nei minuti finali: a completare il poker, infatti, ci pensano Terrazzino e Szalai con una doppietta.

L'esultanza dei giocatori dell'Hoffenheim. Foto: Twitter

La partita più interessante è quella tra Colonia e Wolfsburg: incontro che promette scintille, viste le differenti situazioni. I padroni di casa vengono da un buon periodo impreziosito da due vittorie e due pareggi nelle ultime 4 gare; gli ospiti, invece, sono in crisi profonda e cercano punti decisivi per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Gran parte del match vede un sostanziale equilibrio, con entrambe le compagini che cercano di non scoprirsi troppo e concedere occasioni agli avversari. Con il risultato fermo sullo 0-0, ci pensa Anthony Modeste a sbloccare la gara: l'attaccante francese segna il gol-partita all'81' e regala una vittoria importante al suo Colonia, che ora ha un solo punto di ritardo dalla zona Champions League.

La sfida tra Colonia e Wolfsburg rappresenta uno dei big match della diciannovesima giornata. Foto: Twitter

Di seguito i risultati degli incontri disputati alle 15:30: