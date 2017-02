DFB Pokal, Bayern Monaco e Borussia Monchengladbach ai quarti di finale

Decisivo Douglas Costa per il Bayern, www.it.eurosport.com

Nella serata di martedì sono andate in scena le prime quattro sfide valevoli per gli ottavi di finale di Coppa di Germania. Il match più atteso era quello dell’Allianz Arena dove il Bayern Monaco ospitava il Wolfsburg. La vittoria dei bavaresi è arrivata non senza patemi: l’1-0 finale è determinato dal sinistro dal limite di Douglas Costa, leggermente deviato da Luiz Gustavo, e nonostante le numerose occasioni create ci sono voluti due interventi importanti di Neuer - prima su Malli e poi su Didavi - per blindare la qualificazione ai quarti.

Nessun problema per il Borussia Monchengladbach, che risolve la pratica Greuther Furth con due reti nella prima frazione, segnate da Wendt e da Thorgan Hazard su calcio di rigore. Per la squadra di Hecking gara in discesa anche grazie all’espulsione di Pinter al 18esimo minuto del primo tempo.

Un po’ a sorpresa è arrivato il 2-0 dell’Amburgo – 16esimo in Bundesliga ed in piena zona retrocessione - inflitto al Colonia – settimo in campionato ma a sole 2 lunghezze dal quarto posto che vale l’accesso ai playoff di Champions League -, per effetto delle reti di Jung ad inizio partita e di Wood al 75’.

Nella sfida tra le matricole Astoria Walldorf – club di quarta serie – e l’Arminia Bielfeld – 16esimo in Zweite Liga – hanno prevalso questi ultimi ai calci di rigore dopo l’1-1 dei 120’: decisivi il portiere Hesl, che para il tiro di Kiermeier, e la conseguente realizzazione di Salger.

In serata si conclude il programma con le ultime quattro gare: alle 18.30 scendono in campo Sportfreunde Lotte – squadra di terza serie – che affronterà il Monaco 1860 – 14esimo in 2.Bundesliga – mentre lo Schalke 04 sarà ospite del Sandhausen, in piena corsa per la promozione in massima serie; alle 20.45 si completa il quadro con Hannover-Eintracht Francoforte ed il match più interessante tra il Borussia Dortmund e l’Hertha Berlino al Westfalen Stadion.