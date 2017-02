Il Borussia Dortmund ci ricasca e cade a Lisbona. Cosa sta succedendo?

Photo by "sports.yahoo.com"

C'era una volta il Borussia Dortmund, squadra che grazie al suo calcio spettacolare e propositivo lasciava le briciole ai propri avversari. Tempi d'oro che, purtroppo, sono destinati a rimanere solamente dolci ricordi. Il progetto e l'armata costruita da Jurgen Klopp era straordinaria, talmente competitiva da vincere in patria e sfiorare la vittoria finale in Champions League. Quest'oggi i risultati sono ben diversi: la squadra - una delle più giovani in Europa con un'età media del 25,1%- vanta talenti cristallini del calibro di Dembele e Pulisic, guidati da Thomas Tuchel, un tecnico che non sta di certo conquistando i tifosi come fatto dal suo predecessore.

La rosa è competitiva e ricca di qualità, ma i risultati ottenuti fin'ora parlano di un rendimento piuttosto deludente. In campionato occupa il quarto posto in classifica a pari merito con l'Hoffenheim, e il distacco dalla capolista Bayern Monaco e dal sorprendente Lipsia è rispettivamente di 15 e 8 punti. Complice sicuramente l'elevato numero di punti gettati via. La sconfitta esterna sul campo del Darmstadt - ultimo in classifica - testimonia le difficoltà della squadra soprattutto nel reparto arretrato. Aver regalato e svenduto un pezzo da novanta come Hummels è stato il più grande errore degli ultimi anni. I suoi "eredi" non stanno impressionando più di tanto - Bartra, Sokratis, Ginter - ma Tuchel dovrà assolutamente cercare di ricompattare la sua retroguardia.

In Champions League i risultati sono migliori, ma nella gara d'andata degli ottavi di finale contro il Benfica è arrivata una clamorosa sconfitta che ha surriscaldato ancor di più l'ambiete. La squadra di Tuchel ha avuto tante occasioni, ma non è riuscita a bucare l'estremo difensore avversario. Il tecnico tedesco è rimasto deluso, ma ha elogiato ugualmente la propria squadra sotto l'aspetto del gioco: