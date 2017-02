DFB-Pokal, via ai quarti: apre il Dortmund, domani il Bayern

Robben e Kolasinac nel Bayern-Schalke di campionato. | Fonte immagine: Goal.com

Settimana di coppe Nazionali in giro per l'Europa, Germania compresa. In terra teutonica torna d'attualità la DFB-Pokal, o più banalmente (per noi italiani) Coppa di Germania, giunta ormai ai quarti di finale. Le quattro sfide che decretano le semifinaliste si disputano tra questa sera e domani sera.

Oggi, alle 18.30, ad aprire il programma è l'Eintracht Francoforte, squadra che sta attraversando una decisa flessione in Bundesliga, essendo reduce da tre sconfitte nelle ultime tre gare, con zero gol all'attivo negli ultimi 270 minuti. La classifica sorride però alla squadra di Kovac, visto che si trova in piena zona Europa. L'avversaria di questa sera è l'Arminia Bielefeld, una nobile del calcio tedesco, che lotta per la salvezza in 2. Bundesliga. Il pronostico dice Eintracht, ma occhio alle sorprese.

A proposito di sorprese, alle 20.45 scende in campo il Lotte, squadra di terza divisione che ha eliminato il Bayer Leverkusen nei sedicesimi di finale. Di fronte, la squadra di Atalan ha il Borussia Dortmund, per un match sulla carta abbastanza sconfato, ma il piccolo club ha già dimostrato di essere capace di punire le difese poco organizzate. Insomma, orecchie rizzate per Tuchel.

Domani è invece il giorno degli incontri tutti interni alla massima categoria: aprono l'Amburgo ed il Borussia Moenchengladbach, squadre che puntano alla salvezza in campionato e cercano di togliersi soddisfazioni nelle coppe, soprattutto il Gladbach, favorito per il match di oggi visto l'ottimo momento. Il precedente di campionato è stato uno 0-0 al Borussia-Park.

Sarà una specie di vendetta il quarto di finale del Bayern Monaco, che ospita lo Schalke 04 all'Allianz Arena, domani sera alle 20.45. L'ultimo incrocio, a inizio febbraio, ha visto i minatori strappare un punto in casa dell'armata di Ancelotti. Il pareggio non ha modificato più di tanto i rapporti di forza in classifica, ma è certo che uno squadrone come il Bayern non vuol stare a guardare, anche se potrebbe esserci del turnover.

Il programma

Martedì 28 febbraio, ore 18.30

Eintracht Francoforte - Arminia Bielefeld

Martedì 28 febbraio, ore 20.45

Lotte - Borussia Dortmund

Mercoledì 1 marzo, ore 18.30

Amburgo - Borussia Moenchengladbach

Mercoledì 1 marzo, ore 20.45

Bayern Monaco - Schalke 04