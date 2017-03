La giornata di Bundesliga - Il Bayern ospita l'Eintracht, Dortmund a Berlino. Apre Bayer-Werder

Meier e Boateng. | Fonte immagine: op-online.de

La classifica inizia ad assumere una fisionomia ben delineata, quando sul timer sono rimaste undici gare ancora da disputare. I punti in palio, giornata dopo giornata, si fanno sempre più pesanti, in Bundesliga: quello che inizia stasera e si concluderà domenica è il ventiquattresimo turno. Niente è decisivo ex-ante, ma diversi scontri potrebbero rivelarsi tali ex-post. Entriamo nel dettaglio.

La giornata.

Attenzione massima la deve riservare il Bayer Leverkusen, che ospita una delle squadre più in forma del campionato nella serata d'esordio sulla propria panchina di Tayfun Korkut: le aspirine affrontano il Werder Brema, reduce da tre vittorie consecutive. I ragazzi di Nouri, con la loro risalita, stanno trascinando nel vortice tutte le compagini che si credevano tranquille. Il margine di sicurezza del Bayer è al momento di 7 punti sull'Amburgo terzultimo, ma vincere questa sera permetterebbe di tirare un lungo sospiro di sollievo. Dall'altra parte, il Werder potrebbe approfittare delle difficili gare di Amburgo e Wolfsburg per tentare l'allungo. I ragazzi di Gisdol chiudono la giornata, ospitando il Borussia Moenchengladbach, tra le squadre più in forma del campionato e con sedici punti raccolti nelle ultime sette gare, ruolino che sta rilanciando la squadra di Hecking verso l'Europa.

Riguardo al Wolfsburg, invece, il calendario riserva una trasferta difficilissima alla Red Bull Arena, casa del RB Lipsia. Per Jonker è fondamentale portare a casa almeno un punto, anche se i lupi non hanno altra scelta che provare a vincere, vista la precaria posizione. Potrebbe anche rientrare l'Ingolstadt, che ospita il Colonia in un match tutt'altro che impossibile, alla portata dei ragazzi di Walpurgis. Lo stesso discorso, più in basso, si può applicare al Darmstadt: la squadra di Frings ha costruito in casa la propria classifica, proprio dove domani arriva il Mainz, avversaria non irresistibile che, in caso di passo falso, rischierebbe di ritrovarsi coinvolta nella lotta salvezza, dalla quale si è per ora tenuta fuori. Match-salvezza sotto tutti i punti di vista è anche Schalke - Augsburg (anche se è difficile crederlo): i minatori hanno una buona occasione per tornare a vincere dopo tre gare senza i tre punti e partono nettamente favoriti.

Chiarite le situazioni di medio-bassa classifica, spostiamoci ora verso l'alto. Si affrontano in scontri diretti sei delle prime otto. Il Bayern Monaco ha probabilmente l'impegno più agevole (e non solo perchè è il Bayern): arriva all'Allianz un Eintracht Francoforte che viene da quattro sconfitte consecutive. Si respira qualche malumore, gli infortuni non aiutano Kovac, che proverà a chiudersi e ripartire per strappare punti più che preziosi. L'altra big, il Borussia Dortmund, fresca (come Ancelotti e compagnia) di approdo ai quarti di Champions League, va invece all'Olympiastadion di Berlino, per strappare punti all'Hertha e, verosimilmente, blindare - o quasi - il posto in Champions. Potrebbe approfittarne anche l'Hoffenheim, chiamato a vincere sul campo del Friburgo.