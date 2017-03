DFB Pokal, ecco il quadro delle semifinali

Nella scorsa edizione il Bayern sconfisse il Borussia in finale ai rigori, www.sports.re-publish.com

Il tabellone della DFB Pokal 2016-17 è in via di definizione: le due semifinali che decreteranno chi si giocherà il trofeo nell’atto finale dell’Olympiastadion di Berlino sono Bayern Monaco-Borussia Dortmund da una parte e Borussia Monchengladbach-Eintracht Francoforte dall’altra.

Senza dubbio la sfida più attesa è quella dell’Allianz Arena, che si giocherà il 25 aprile. Entrambe le compagini hanno superato i quarti di finale infliggendo un 3-0 agli avversari: il Bayern in casa contro lo Schalke 04, il Borussia sul campo dello Sportfreunde Lotte, squadra di terza serie. Negli ultimi 5 anni, almeno una fra bavaresi e gialloneri ha raggiunto la finale ed in tre occasioni è stata proprio questa partita la finalissima – una vittoria per il Borussia, due per il Bayern, l’ultima l’anno scorso, ai calci di rigore. In assoluto i due club si sono affrontati 9 volte in questa competizione, con 5 vittorie del Bayern e solo una del Borussia nei 90 minuti – 5-2 nella finale del 2012, con Klopp in panchina e Lewandowski, autore di una tripletta, ancora in maglia BVB.

In generale, il Bayern Monaco è la squadra che ha vinto più volte la Coppa di Germania – 18 vittorie su 21 finali conquistate – mentre il Borussia ha vinto 3 finali su 8 totali.

Nell’altra sfida invece si troveranno di fronte il Borussia Moenchengladbach, vittorioso sul campo dell’Amburgo per 2-1, e l’Eintracht, che si è imposto 1-0 in casa con l’Arminia Bielefeld. Borussia e Eintracht si sono affrontate 4 volte nella DFB Pokal ed il Moenchengladbach ha sempre passato il turno, per ultimo nel 2015, nei sedicesimi di finale, 2-1 a Francoforte. I biancorossoneri però hanno conquistato il successo più importante, quello nella doppia finale di Coppa UEFA 1979-80, quando si imposero sul Gladbach di Lothar Mattheus. Nella sua storia, il Borussia ha alzato la Coppa di Germania 3 volte – l’ultima nel 1995 – mentre l’Eintracht ha collezionato 4 successi – l’ultimo nel 1988.