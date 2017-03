Bundesliga, l'ampia forbice della media classifica

Fonte immagine: Bild

Mentre il Bayern Monaco sorseggia il proprio drink in vetta al monte, mentre Darmstadt e Ingolstadt provano a darsi delle speranze di salvezza probabilmente vane e mentre Lipsia, Hoffenheim e Dortmund provano a proteggere i propri posti in Champions League dall'assalto dell'Hertha, al centro della classifica di Bundesliga c'è bagarre. Undici squadre nel giro di 11 punti, da quota 37 a 27: definizione di classifica corta, anche se parziale, perfettamente incarnata. Il premio in palio in questa folle corsa prevede due posti in Europa League (Coppa Nazionale permettendo), la punizione invece il play-out contro la terza classificata di 2.Bundesliga, un affare sempre scomodo, citofonare Amburgo ed Eintracht per i dettagli.

Il vortice vede in posizione privilegiata il Colonia, trascinato soprattutto dai gol di Anthony Modeste (22, uno meno di Aubameyang e uno più di Lewandowski) e da un'organizzazione più che consolidata: anche il calendario gioca dalla parte degli uomini di Stoger, a questo punto favoriti per il sesto piazzamento, soprattutto se nessuna delle nobili decadute dovesse riuscire a trovare ritmo. Il Gladbach è infatti tornato ad essere altalenante dopo l'inizio a palla, mentre lo Schalke potrebbe concentrare le proprie forze sull'Europa League, pensando più a non cadere piuttosto che a risalire.

Anthony Modeste, l'intruso tra i duellanti in classifica marcatori. | Fonte immagine: Fox Sports

Sono comunque loro due le principali outsider del Colonia. A meno che Eintracht e Friburgo decidano di continuare a stupire, anche se la pesante flessione dei ragazzi di Kovac tra febbraio e marzo sembra aver compromesso l'energia positiva che li accompagnava nel girone d'andata. Giocare oltre le aspettative per una parte dell'anno rischia infatti di crearne di maggiori, fattori psicologici che possono danneggiare.

A proposito di problemi di testa, il Bayer Leverkusen è forse l'esempio da non seguire in quest'ambito. L'enorme potenziale sta finendo sperperato - non aiutato dagli infortuni - e quei 31 punti fanno paura, soprattutto perché Korkut non sembra esattamente un tecnico di primo pelo in grado di ribaltare una squadra. Eppure, un altro tecnico poco quotato come Alexander Nouri, ci è riuscito, raccogliendo 29 punti con un Werder Brema che, al momento, vanta tredici punti nelle ultime cinque uscite. Il rischio di Gnabry e compagni è inciampare in una serie negativa (già due volte hanno rimediato quattro sconfitte di fila). Da prendere con le pinze, come del resto vale per tutte le altre protagoniste.

Nouri, tecnico dell'Hertha, alla prima esperienza in Bundesliga. | Fonte immagine: T-Online

Sta provando la risalita anche il Wolfsburg, guidato da Jonker dopo il rovinoso fallimento di Ismael; giudicassimo la rosa, probabilmente sarebbe la migliore. Il tecnico sembra stia riuscendo a ottimizzarne il potenziale, con sette punti in tre gare. Stesso identico rendimento dell'Amburgo, attualmente l'ultimo della graduatoria di centro-bassa classifica; il dato è significativo di come i valori, dalla cima al fondo della mischia, siano tutto sommato allineati. Chi al momento sembra più pericolante è l'Augsburg, mentre il Mainz ha il calendario più complicato. Fare pronostici in questa bolgia sembra però più un azzardo.