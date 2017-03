Bundesliga, atto 26: Bayern, strada spianata. L'Hertha ospita l'Hoffenheim. E il derby della Ruhr...

Dalla gara d'andata. | Fonte immagine: Bundesliga

Dopo una settimana di pausa, la Bundesliga torna d'attualità, eccome se torna d'attualità: potrebbe essere infatti un periodo decisivo, quello che va da stasera fino al tardo pomeriggio del nove aprile, domenica prossima. Tre giornate in una settimana, con la variabile impazzita del turno infrasettimanale. Prima di spostare troppo gli orizzonti, meglio però stare sull'immediato futuro, ovvero sulla giornata 26 del massimo campionato tedesco, con tre sfide da cerchiare in rosso.

La prima, ovviamente, è la 172esima edizione del Derby della Ruhr, tra Schalke 04 e Borussia Dortmund. Tra le due compagini non solo non scorre buon sangue in quanto a rivalità, ma sussiste anche una componente di classifica che spinge i Minatori alla necessità di vincere, per non farsi risucchiare all'indietro nel vortice della zona playout. Dall'altra parte, invece, il Bvb ha necessità di ipotecare la qualificazione in zona Champions, ma per farlo deve chiedere aiuto all'Hoffenheim, impegnato in trasferta sul campo dell'Hertha Berlino.

Proprio questa gara, di elevato interesse tecnico tattico, è la seconda da segnare sull'agenda: l'ora è 20.30, la data è quella odierna, il premio in palio è un posto in Champions League. Al momento il divario vede la squadra di Nagelsmann avanti di cinque punti, sembrerebbe dunque obbligato a vincere Pal Dardai, per alimentare un sogno. In caso di sconfitta, probabilmente il discorso per il secondo, terzo e quarto posto rimarrebbe un affaire tra le tre che in questo momento occupano quelle posizioni.

Istantanea dalla gara d'andata, vinta 1-0 dall'Hoffenheim. | Fonte immagine: bz-berlin.de

Per il terzo appuntamento imperdibile bisogna invece spostarsi a domenica: il compito di chiudere la giornata è affidato a Wolfsburg e Bayer Leverkusen, due nobili decadute in cerca della... salvezza. Tecnicamente, anche il confine della zona Europa (League) è piuttosto vicino, ma la prima preoccupazione dovrebbe essere evitare i danni (leggasi Play-Out), visto che dietro in tante corrono fortissimo. Lo scontro diretto potrebbe mettere al riparo soprattutto le Aspirine, ma tanto è condizionato anche dall'andamento generale delle avversarie.

Rimanendo sempre nelle zone basse della graduatoria, l'Ingolstadt prova a restituirsi una speranza, per l'ennesima volta, ospitando il Mainz, alla ricerca di tre punti che potrebbero - in realtà - cambiare poco le sorti della squadra di Walpurgis. Da tenere d'occhio invece lo scatenato Werder Brema di Nouri, forte di 13 punti nelle ultime cinque uscite: è ospite nella tana del Friburgo, dove i padroni di casa hanno raccolto 7 vittorie in 12 partite. Interrogativi per l'Amburgo, che non perde, ma non convince nemmeno del tutto. Gisdol e i suoi hanno però dalla loro il fattore campo: in casa, 17 punti nelle ultime 7 gare. Per il Colonia, squadra piuttosto altalenante, non si preannuncia una passeggiata, anzi.

Il 7 febbraio 2017, negli ottavi di finale di DFB Pokal, l'Amburgo ha battuto 2-0 il Colonia. | Fonte immagine: Sportschau

Spostandoci gradualmente più in alto, troviamo una partita - il posticipo delle 18.30 del sabato - di difficile lettura, ma forse decisiva: l'Eintracht Francoforte, in piena crisi di risultati, ospita il Gladbach, con l'obiettivo di difendere il settimo posto e ritrovare un vittoria che manca ormai da 6 gare (5 sconfitte consecutive prima del pareggio di due settimane fa). Hecking, invece, spera di riaprire i conti.

Chiudiamo con le prime due della classe (benché separate da 13 punti), che probabilmente possono concedersi un weekend a passeggio. Il Lipsia, infatti, ospita il fanalino di coda Darmstadt e potrebbe difendersi senza patemi da eventuali attacchi dalle retrovie, mentre il Bayern può fare un altro passo verso il Meisterschale battendo in casa l'Augsburg.