Bundesliga, la 29esima giornata - Il Bayern all'esame Leverkusen. Scontri chiave dalla cintola in giù

Fonte immagine: Getty Images via The World Game

Meno sei giornate dal termine della Bundesliga. Mentre il Bayern Monaco fa il conto alla rovescia (primo match point sulla racchetta settimana prossima) per chiudere il campionato, la solita bagarre al centro della classifica prosegue. Si allarga la forbice in zona Europa League, si stringe in zona retrocessione. E c'è chi rischia grossissimo.

Partiamo dal fondo, perché i match maggiormente decisivi in questa giornata riguardano il rischio red zone. La rimonta dell'Ingolstadt ha inguaiato e non poco tre compagini, tra di esse rientra il Wolfsburg, proprio la prossima avversaria della truppa di Walpurgis. Alla Volkswagen Arena l'attuale penultima vuole centrare la quarta vittoria consecutiva ed inguaiare Mario Gomez e compagni, i quali navigano solo due punti sopra. Potrebbe invece uscire definitivamente dalla melma il Werder Brema, in serie positiva da 8 gare (6 vittorie, 2 pareggi), che va sul campo di un Amburgo on fire in casa e che, come la squadra di Nouri, punta ad allungare e stabilizzarsi. Match da cerchiare in rosso, perchè Augsburg e Mainz, a quota 29, sfidano in casa rispettivamente Colonia e Hertha, squadre sì in lotta per l'Europa League, ma disastrose in trasferta: un punto nelle ultime quattro fuori casa per la squadra di Stoger, sette sconfitte di fila lontano dall'Olympiastadion per i capitolini.

Osserva con attenzione la situazione anche il Darmstadt, che ospita il solito altalenante Schalke 04: in caso di sconfitta - e vittoria di tre delle quattro che le stanno sopra - la squadra di Frings potrebbe retrocedere matematicamente già da questa giornata. Rischia tanto il Leverkusen, chiamato alla sfida casalinga contro la capolista Bayern Monaco, reduce da una pesante sconfitta europea e vogliosa di riscatto alla BayArena. Match sulla carta proibitivo, Korkut è chiamato al miracolo, anche se Ancelotti potrebbe attuare un buon turnover in vista della trasferta di martedì al Bernabeu.

Chiudiamo con le tre di Champions, giudici probabilmente della lotta all'Europa League. Il Borussia Dortmund, dopo le note vicende in settimana, può forse sorridere pensando al ritorno in campo di Marco Reus, che dovrebbe essere titolare nella gara interna con un Eintracht che non conosce la vittoria da nove gare (solo tre punti raccolti). L'Hoffenheim è chiamato alla conferma del terzo posto contro un Gladbach galvanizzato dalla vittoria nel derby di settimana scorsa e con i sogni europei ancora accesi. Infine, scontro tra neo-promosse di altissima classifica: il Lipsia ospita il Friburgo nello scontro diretto tra le vere sorprese della stagione. I padroni di casa sperano di allungare l'attesa al Bayern e mantenere a distanza le rivali, gli ospiti puntano al sorpasso sul Werder per mantenere il piazzamento in Europa.