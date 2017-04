Bundesliga - Verso Leverkusen-Bayern: Ancelotti vuole chiudere il discorso titolo

Photo by "Goal.com"

La 29esima giornata di Bundesliga offre uno spettacolare posticipo delle 18:30 quello tra Bayer Leverskusen e Bayern Monaco. Le due squadre vengono da due momenti di forma totalmente differenti. Le "Aspirine" di Tayfun Korkut occupano il dodicesimo posto in classifica con 35 punti, una posizione che rispecchia la pessima annata del club tedesco. I padroni di casa si trovano di fronte a un vero e proprio bivio: perdendo verrebbero risucchiati nelle zone basse della classifica, correndo il rischio di disputare gli spareggi; vincendo potrebbero invece avvicinarsi alla zona Europa. Pareggio? Inutile, utile solo per salire a quota 36 e nient'altro.

Il Bayern di Carlo Ancelotti, come da pronostico, sta portando a casa l'ennesimo titolo della sua storia. Il rendimento non ha bisogno di presentazioni: miglior difesa (15) e miglior attacco (71) del campionato, con due sconfitte in tutto l'arco della stagione in Bundes, l'ultima in trasferta contro l'Hoffenheim. Tuttavia, con il cospicuo vantaggio e la testa che potrebbe volare già all'impegno di ritorno dei quarti di Champions, la trasferta potrebbe presentare molte più insidie del previsto.

I padroni di casa sono alle prese con diversi calciatori reduci da infortonio, ma il tecnico turco proporrà ugualmente il 4-2-3-1. In porta ci sarà Leno, mentre il quartetto difensivo sarà composto da Hilbert, Toprak, Dragovic e Wendell. In mediana spazio al mix quantità e velocità con Baumgartlinger e Kampl che avranno il compito di proteggere la difesa e illuminare il trio di fantasisti Bailey, Havertz e Brandt. In attacco ci sarà Volland dal 1' minuto. Non saranno a disposizione Bender e Calhanoglu, mentre la presenza di Chicharito è da valutare.

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Leno; Hilbert, Toprak, Dragovic, Wendell; Baumgartlinger, Kampl; Bailey, Havertz, Brandt; Volland.

Assenze pesanti anche in casa Bayern, con Carlo Ancelotti che dovrà fare a meno di Boateng, Hummels e Lewandowksi in vista della gara di ritorno di Champions al Santiago Bernabeu. In porta Neuer, difesa a quattro con Rafinha, Martinez, Alaba e Bernat. In cabina di regia qualità e gioventù con Xabi Alonso e Kimmich, mentre sulla linea dei trequartisti ci saranno Coman, Thiago Alcantara e Douglas Costa. Prima punta Muller.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Rafinha, Javi Martinez, Alaba, Juan Bernat; Kimmich, Xabi Alonso; Coman, Thiago, Douglas Costa; T. Müller